На Украине планируют легализовать медицинский каннабис. Приобрести его сможет любой, у кого есть специальный рецепт. Покупать марихуану украинцам разрешат через шесть месяцев после вступления в силу закона о легализации, одобрить который власти намереваются уже в этом месяце, передаёт РИА "Новости".

Кроме того, украинские власти планируют использовать медицинскую марихуану в целях помощи бойцам ВСУ, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Эту информацию прокомментировала член Совфеда России Ольга Ковитиди.

"Легализация на Украине наркотиков для одурманивания военнослужащих является преступлением. Солдат вначале надо перестать предавать и бросать на убой, понимая заведомую никчёмность этой войны", — передаёт слова парламентария телеканал RТ.