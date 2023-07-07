Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать лекарства с каннабисом

Минздрав Украины поддержал предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса. Об этом заявил замглавы ведомства, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он отметил, что комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования уже поддержал этот законопроект. Минздрав Незалежной также дал позитивную оценку документу, указал Кузин. По его словам, ведомство ожидает, что в ближайшее время проект "будет вынесен в Верховную раду и там принят".

"Большое количество стран уже провели такие законодательные изменения. Это не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей", — подчеркнул Кузин.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны". Заявление прозвучало на заседании Верховной рады в конце июня. При этом президент Украины выдвинул единственное условие: препараты на основе "запрещёнки" должны производиться на территории Незалежной.