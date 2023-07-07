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7 июля, 09:25

Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать лекарства с каннабисом

Минздрав Украины поддержал предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса. Об этом заявил замглавы ведомства, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он отметил, что комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования уже поддержал этот законопроект. Минздрав Незалежной также дал позитивную оценку документу, указал Кузин. По его словам, ведомство ожидает, что в ближайшее время проект "будет вынесен в Верховную раду и там принят".

"Большое количество стран уже провели такие законодательные изменения. Это не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей", — подчеркнул Кузин.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны". Заявление прозвучало на заседании Верховной рады в конце июня. При этом президент Украины выдвинул единственное условие: препараты на основе "запрещёнки" должны производиться на территории Незалежной.

Напомним, что правительство Украины поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса ещё прошлым летом, но затем дело застопорилось. Глава Минздрава страны прежде заявлял, что медицинский каннабис не будет конкурировать с "уличным", потому что содержит лишь каннабидиол, который не имеет психоактивного действия, поэтому не подходит для рекреационного употребления.

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Getty Images / Ukrainian Presidency

Иван Косицын
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