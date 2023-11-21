"Всё глубже уходит на дно": Жаждущему продолжения конфликта Зеленскому предрекли незавидную судьбу
Политолог Хасанов: Зеленский, отвергая диалог с РФ, всё глубже опускается на дно
Владимир Зеленский, отвергая открытость России к диалогу, всё глубже опускается на дно, откуда уже не будет выхода. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился член экспертного клуба "Дигория", политолог Ахмат Хасанов.
По его словам, грамотного политика отличают умение здраво оценивать ситуацию, умение признавать ошибки и корректировать свои действия в соответствии со сложившейся ситуацией. Ничего из перечисленного, судя по последним двум годам, к Зеленскому не относится. Как напомнил собеседник Лайфа, испокон веков борьба до "победного конца" приводила "самонадеянных тиранов к неминуемой гибели под натиском русских войск".
"Зеленский когда-то так сильно уверовал в свою безнаказанность, вселённую ему западными хозяевами, что до сих пор не может осознать реальную обстановку. Продолжая игнорировать жест доброй воли России, нашу открытость к переговорам, он всё глубже уходит на дно, из которого выхода уже не будет", — подчеркнул Хасанов.
Он также обратил внимание на то, что мировая общественность уже устала от "заевшей пластинки" Зеленского. Так, Запад постепенно начинает продвигать идею мирных переговоров во время закрытых встреч с украинскими политиками. Президенту США Джо Байдену становится всё сложнее выбивать военную помощь у Конгресса, а глава Пентагона Ллойд Остин во время вчерашнего визита в Киев вообще заявил, что у него нет "волшебной палочки", которая поможет ВСУ. Однако Зеленскому нужно продолжение конфликта любой ценой. И сейчас, по мнению Хасанова, он будет затягивать решение всеми доступными ему способами.
"После завершения СВО судьба Зеленского незавидна. Долги и неоправданные надежды перед Соединёнными Штатами, ответственность за совершение военных преступлений перед Россией, уничтоженная спокойная жизнь европейцев — перед ЕС. Куда бы ни решил бежать Зеленский, он будет отвечать за свои поступки", — резюмировал эксперт.
Ранее Лайф писал, что Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ, но от переговоров с Россией по-прежнему отказался. В то же время он убеждён, что Москва якобы не заинтересована в завершении конфликта. Поэтому, как считает Зеленский, Киев не может пойти на "мир любой ценой". Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщал Лайфу, что Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной. При этом он подчеркнул, что от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты с Москвой.
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