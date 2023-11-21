"Всё глубже уходит на дно": Жаждущему продолжения конфликта Зеленскому предрекли незавидную судьбу

Владимир Зеленский, отвергая открытость России к диалогу, всё глубже опускается на дно, откуда уже не будет выхода. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился член экспертного клуба "Дигория", политолог Ахмат Хасанов.

По его словам, грамотного политика отличают умение здраво оценивать ситуацию, умение признавать ошибки и корректировать свои действия в соответствии со сложившейся ситуацией. Ничего из перечисленного, судя по последним двум годам, к Зеленскому не относится. Как напомнил собеседник Лайфа, испокон веков борьба до "победного конца" приводила "самонадеянных тиранов к неминуемой гибели под натиском русских войск".

"Зеленский когда-то так сильно уверовал в свою безнаказанность, вселённую ему западными хозяевами, что до сих пор не может осознать реальную обстановку. Продолжая игнорировать жест доброй воли России, нашу открытость к переговорам, он всё глубже уходит на дно, из которого выхода уже не будет", — подчеркнул Хасанов.

"После завершения СВО судьба Зеленского незавидна. Долги и неоправданные надежды перед Соединёнными Штатами, ответственность за совершение военных преступлений перед Россией, уничтоженная спокойная жизнь европейцев — перед ЕС. Куда бы ни решил бежать Зеленский, он будет отвечать за свои поступки", — резюмировал эксперт.