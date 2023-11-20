В СНБО Украины признали, что Запад призывает Киев к переговорам с РФ

По мнению Данилова, такая тенденция объясняется страхом ряда украинских партнёров перед Москвой. В то же время секретарь СНБО пригрозил образованием через 15 лет "новой оси", в которую, как отметил он, войдут не только Россия, Китай, Северная Корея и Иран, но и европейские государства, если сейчас западные страны не изменят своего отношения к РФ. Кроме того, Данилов признал, что цели Киева и Запада по Крыму отличаются. По его мнению, стремление Незалежной "вернуть" полуостров является "лакмусом для Запада и тестом для Украины".