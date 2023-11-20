В СНБО Украины признали, что Запад призывает Киев к переговорам с РФ
Секретарь СНБО Данилов: Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с РФ
Западные страны указывают Украине на необходимость переговоров с Россией. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.
"Украина обеспокоена тем, что среди отдельных союзников оживились дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению конфликта на Украине, прекращению огня", — приводит его слова пресс-служба СНБО.
По мнению Данилова, такая тенденция объясняется страхом ряда украинских партнёров перед Москвой. В то же время секретарь СНБО пригрозил образованием через 15 лет "новой оси", в которую, как отметил он, войдут не только Россия, Китай, Северная Корея и Иран, но и европейские государства, если сейчас западные страны не изменят своего отношения к РФ. Кроме того, Данилов признал, что цели Киева и Запада по Крыму отличаются. По его мнению, стремление Незалежной "вернуть" полуостров является "лакмусом для Запада и тестом для Украины".
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил Лайфу, что Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной. При этом он подчеркнул, что от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты с Москвой.
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