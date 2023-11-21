Зеленский высказался о возможности переговоров с Россией
Зеленский признал тяжёлое положение ВСУ, но от переговоров с Россией отказался
Владимир Зеленский отверг идею переговоров о мирном соглашении с Россией, несмотря на тяжёлое положение Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Sun.
"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", — заявил Зеленский.
В то же время он убеждён, что Москва якобы не заинтересована в завершении конфликта. Поэтому, как считает Зеленский, Киев не может пойти на "мир любой ценой".
Ранее некоторые политологи сообщали, что Зеленский специально пытается затянуть ход специальной военной операции. Также есть версия, что Зеленский будет всеми силами искать предлоги не проводить президентские выборы, чтобы не потерять власть. Напомним, что ещё 6 ноября он заявлял, что из-за вооружённого конфликта на Украине неприемлемы празднества и выборы главы государства, оборонные силы страны "живут совсем другими эмоциями".
t.me / Zelenskiy / Official