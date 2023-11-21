Зеленский высказался о возможности переговоров с Россией

Владимир Зеленский отверг идею переговоров о мирном соглашении с Россией, несмотря на тяжёлое положение Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Sun.

"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", — заявил Зеленский.