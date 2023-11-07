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Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 14:32

Зеленскому нужно продолжение конфликта, считает политолог

Обозреватель Перла: Зеленский пытается помешать заключению мира с Россией

На Украине определились с датой президентских выборов, однако Владимир Зеленский не хочет, чтобы они состоялись, считает политический обозреватель Андрей Перла.

По его словам, действующий политик своими высказываниями на тему выборов пытается помешать окончанию спецоперации.

"Зеленский пытается помешать своим же хозяевам заключить с Россией перемирие. Ему нужно продолжение войны — для него это в самом прямом смысле вопрос жизни и смерти. Политической тоже", — передаёт слова обозревателя "Царьград".

Зеленский заявил, что выборы президента на Украине "сейчас не ко времени"
Зеленский заявил, что выборы президента на Украине "сейчас не ко времени"

Ранее Лайф писал, что Зеленский хочет нивелировать избирательный процесс на Украине. По словам политолога, президент будет добиваться отмены выборов на Украине под любым предлогом.

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Ян Поланин
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