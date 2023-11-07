На Украине определились с датой президентских выборов, однако Владимир Зеленский не хочет, чтобы они состоялись, считает политический обозреватель Андрей Перла.

По его словам, действующий политик своими высказываниями на тему выборов пытается помешать окончанию спецоперации.

"Зеленский пытается помешать своим же хозяевам заключить с Россией перемирие. Ему нужно продолжение войны — для него это в самом прямом смысле вопрос жизни и смерти. Политической тоже", — передаёт слова обозревателя "Царьград".