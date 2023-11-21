Володин: Зеленский сам приближает неизбежность нового Майдана

Красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа. Таким мнением поделился спикер Государственной думы Вячеслав Володин в годовщину госпереворота на Украине. По словам председателя нижней палаты российского парламента, "марионеточный" киевский режим завёл страну в тупик, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону. Самих украинцев при этом лишили будущего, отметил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова тоже подвела печальные для Украины итоги 10 лет после Майдана. По её словам, в результате госпереворота страна утратила самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, определяющих её внутреннюю и внешнюю политику. А вот другой российский политик — Дмитрий Медведев — поймал Зеленского на признании Майдана государственным переворотом из-за того, что он использовал название "Майдан-3". По словам российского политика, это означает признание Киева, что и первые два Майдана были не чем иным, как государственными переворотами.