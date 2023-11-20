"Нищая территория": Захарова подвела печальные для Украины итоги 10 лет после Майдана

Украина после Евромайдана превратилась в нищую и вымирающую территорию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в преддверии 10-летия со дня начала массовых протестов в Киеве, которые привели к госперевороту.

"Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине Евромайдан, сбылась ли её "голубая" мечта об интеграции в "европейскую семью". Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселённой республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию", — приводятся слова дипломата на сайте МИД.

Захарова также напомнила, что Незалежная утратила самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, определяющих её внутреннюю и внешнюю политику.

Напомним, Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Тогда сторонники евроинтеграции пришли на киевскую площадь Независимости сразу после того, как правительство заявило о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позднее столкновение силовиков и радикалов в центре Киева вылилось в десятки жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от президентского поста Виктора Януковича, которому пришлось уехать из страны. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.