"Нищая территория": Захарова подвела печальные для Украины итоги 10 лет после Майдана
Захарова: Украина после Евромайдана превратилась в нищую и вымирающую территорию
Украина после Евромайдана превратилась в нищую и вымирающую территорию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в преддверии 10-летия со дня начала массовых протестов в Киеве, которые привели к госперевороту.
"Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине Евромайдан, сбылась ли её "голубая" мечта об интеграции в "европейскую семью". Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселённой республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию", — приводятся слова дипломата на сайте МИД.
Захарова также напомнила, что Незалежная утратила самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, определяющих её внутреннюю и внешнюю политику.
Напомним, Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Тогда сторонники евроинтеграции пришли на киевскую площадь Независимости сразу после того, как правительство заявило о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позднее столкновение силовиков и радикалов в центре Киева вылилось в десятки жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от президентского поста Виктора Януковича, которому пришлось уехать из страны. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поймал Владимира Зеленского на признании Майдана государственным переворотом из-за того, что он использовал название "Майдан-3". По словам российского политика, это означает признание Киева, что и первые два Майдана были не чем иным, как государственными переворотами.
VK / МИД России