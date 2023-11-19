Владимир Зеленский сам подготовил почву для "Майдана-3" на Украине, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Он умудрился за короткий отведённый срок сделать то, что не смогли его предшественники, — ввергнуть страну в хаос и руину, а также отправить на верную смерть весь цвет нации. Зеленский — это кровавый диктатор, которого украинский народ снесёт", — сказал Шеремет.

По словам парламентария, для спасения Украины её народу необходимо для начала "скинуть губительное ярмо", насаждённое ему после первых двух Майданов. И чем быстрее жители Незалежной свергнут обезумевшего главаря киевского режима, уничтожающего своих и чужих ради собственного благополучия, тем больше у них шансов на мир и согласие.