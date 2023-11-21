10 лет Майдана: Как убивали Украину и сколько ей ещё осталось Политолог Дмитрий Родионов — о том, есть ли выход у Украины и почему юбилей Майдана стал самым дорогим подарком Запада для Незалежной, расплачиваться за который будут следующие поколения. 10333 10333 Майдан, Киев, Украина. Обложка © Shutterstock

Вечером 21 ноября на Украине начался Евромайдан — тогда журналист Мустафа Найем написал свой знаменитый пост, призвав выходить протестовать против решения тогдашнего руководства страны не подписывать в Вильнюсе соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

А уже на следующий день лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Юрий Луценко объявили о начале бессрочной акции протеста. Так на Украине началась новая история, оказалась перевёрнутой страница недолгой спокойной и в целом благополучной жизни в независимом государстве. Она началась с вооружённого переворота, спровоцировавшего гражданскую войну, которая спустя восемь лет привела к тому, что пришлось вмешаться России, чтобы положить конец кровавому беспределу в Донбассе. Но это в свою очередь поставило под огромный вопрос саму украинскую государственность, которая за последние годы стремительно растеряла легитимность не только в глазах России, но и в глазах собственных граждан.

Виталий Кличко на площади Независимости 22 февраля 2014 года в Киеве, Украина. Фото © Getty Images / Jeff J Mitchell

Первые жертвы "еврорая"

А ведь всё начиналось, не предвещая беды. Ну, вышли студенты, требуя евроинтеграции — справедливости ради, сама власть достаточно долгое время промывала этим мозги населению, приучая к мечте о "еврорае". Во многих странах мира случаются протесты, люди ставят палатки, добиваются компромисса со стороны власти или, не добившись ничего, расходятся. Могут даже с полицией подраться, как в той же Франции, но это не приводит к краху государства. Очевидно, Виктор Янукович тоже рассчитывал на то, что пар в итоге уйдёт в свисток, что протестующие просто устанут, разойдутся, зима по домам разгонит. Но кое-кому очень нужно было, чтобы всё пошло совсем по другому сценарию.

Случилось "звiряче побиття" студентов (по некоторым данным, это была провокация окружения Януковича, которое уже работало на госпереворот), им на смену пришли нацистские отморозки, развязавшие полноценные уличные бои с силовиками.

Уличные протесты в Киеве. Фото © Shutterstock

Дальше сработала классическая схема "цветных революций": неизвестные снайперы, масса трупов, возмущение общества, паралич власти. Кое-кому очень нужно было, чтобы пролилась кровь, чтобы к власти пришли люди абсолютно лояльные, при этом ограниченные навязанной обществу человеконенавистнической идеологией, не терпящей инакомыслия, чтобы общество оказалось заряженным на войну, а регионы Юго-Востока страны восстали.

Чего хотел Запад от Украины

Кое-кому нужно было, чтобы украинцы истребляли друг друга, пока они занимаются разграблением всего того богатейшего наследия УССР (а Украина выходила из Союза самой экономически развитой, густонаселённой и перспективной страной после России). Им нужно было получить свободный доступ на украинский рынок, не предоставив никакой альтернативы, завалить его своей продукцией, полностью уничтожив местное производство.

Им нужна была украинская земля — богатейшие чернозёмы, разрешить свободную продажу которых местные власти не решались ни за четверть века до этого, ни пять лет — после. Им нужен был украинский лес, с которым по дешевизне и качеству не могла сравниться продукция ни одной европейской страны.

Им нужно было дармовое зерно из самой большой в мире житницы. Им нужны были "рабы", готовые работать в странах Европы в условиях не лучше, чем у гастарбайтеров из Азии и Африки, и за такие же гроши, только при этом белые. Им нужна была гигантская лаборатория для разработки бактериологического оружия и целая армия "добровольцев". Им нужна была фабрика доноров человеческих органов, которые в Европе стоят целое состояние, а на Украине можно получить бесплатно. Им нужен был конвейер по контрабандной торговле, в том числе живым товаром.

А ещё им нужна была постоянная заноза в боку у России, вечно тлеющая горячая точка, вызывающая сильную головную боль, в идеале — площадка для размещения оружия НАТО, включая ядерное, которое угрожало бы Москве, или хотя бы полигон для испытания их вооружения в реальных боевых условиях в реальной войне против ВС РФ, чтобы подготовиться к ней самим. Всё или почти всё они получили.

Что получили украинцы

Мне всё время вспоминаются лица Евромайдана. Недавно СМИ раскрыли судьбу персонажей с одной из самых известных фотографий, где на переднем плане мужчина и две пенсионерки, приложив руку к сердцу, очевидно, поют гимн или кричат какие-то лозунги.

Мужчина был найден мёртвым в своей квартире в январе 2016-го. Умер от переохлаждения — шутки про "Украина не переживёт зиму" не такие уж и шутки. Бабушка в жёлтом платке умерла в октябре 2015-го от острой сердечно-сосудистой недостаточности, бабушка в сером платке умерла зимой 2017-го от острой язвы желудка дома, скорая к ней так и не приехала.

Интересно, а где ещё один — более легендарный — персонаж: девочка, которая хотела в ЕС и кружевные трусики? Исполнила ли она свою мечту? Трудится ли на клубничных полях в Польше или выносит утки из-под инвалидов в Германии? А может, была продана в сексуальное рабство? Или оказалась на фронте и погибла?

Ольга Значкова. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ольга Значкова

Украинцы за эти десять лет прошли через страшную мясорубку — это я даже не о жителях Донбасса, которые познали настоящий ад войны, а теперь его переживают и жители других областей бывшей Украины. Если в УССР в 1991 году насчитывалось 52 миллиона человек, то через 10 лет стало уже 48 (согласно официальным данным последней переписи), все годы после Майдана назывались осторожные данные вокруг цифры 30 миллионов. А сегодня, если верить экс-премьеру Николаю Азарову, — население Украины составляет 19 миллионов! Это не демографический провал, это катастрофа. Несколько лет назад депутат Рады Вадим Рабинович заявил о существовании некоего "секретного меморандума" Украины с Международным валютным фондом, предполагающего сокращение населения Незалежной до 10 миллионов человек. Тогда это звучало как теория заговора, сейчас — уже нет.

Люди продолжают уезжать из страны (вернее, уезжали до начала СВО, сейчас мужчин призывного возраста просто не выпускают), элементарно мрут от болезней, не доживают до старости — медицина оказалась полностью разрушенной, что особо ярко проявилось во время недавней пандемии коронавируса. Полностью деградировало образование: лишив население языка, истории, литературы, школы и вузы выпускают людей весьма ограниченных, зато приученных ненавидеть и винить во всём Россию. Разрушена практически вся социальная сфера, спорт, культура, наука — всё, что можно было разрушить.

Отдельный разговор — экономика. Государственный долг вырос с 73 миллиардов долларов до 134, причём доходы бюджета при этом резко упали. К примеру, два года назад, накануне СВО, госдолг составлял 258,31% по отношению к доходам бюджета. Стоимость национальной валюты упала с 8 гривен за доллар до 36. Уровень безработицы в 2013 году составлял 7,2% трудоспособного населения, сегодня — 24,5%.

Подобные цифры можно приводить очень долго. Промышленность практически полностью уничтожена, "аграрной сверхдержавой", как предрекали после Майдана американцы, страна не стала, а с потерей Херсонской и Запорожской областей, с распространением боевых действий на запад страны и приведением почв в состояние непригодности сельское хозяйство ждёт судьба промышленности. Страна много лет плотно сидит на иностранных кредитах, расплатиться по которым не смогло бы несколько будущих поколений даже при условии отсутствия войны и стремительного сокращения населения — это уже фантастика.

И это не говоря уже об огромных потерянных территориях и нежелании киевского режима "останавливаться на достигнутом", а значит, Украину ждёт как минимум утрата наиболее плодоносных земель, выхода к морю и остатков промышленности — да что там говорить, вопрос сегодня стоит в сохранении хоть какого-то государства. Говорить о независимом и свободном государстве уже не приходится — Незалежная превратилась в протекторат США на ручном управлении, украинцы в своей стране уже ничем не распоряжаются. Даже собственными жизнями.

Что может спасти Украину

В последнее время в Интернете всё больше появляется видеороликов о том, как в городах Украины военкоматчики прямо средь бела дня хватают людей на улицах, чтобы после пары дней символического "обучения" бросить их в горнило войны, затыкать бреши на самых опасных участках фронта, заткнуть которые скоро уже будет просто некем. И никакое западное оружие, никакие наёмники не помогут. Уже сегодня мужчин хватают на работе, в поликлиниках, дома из постели вытаскивают, берут даже многодетных отцов, людей, у которых немощные родственники на попечении, людей с ярко выраженной инвалидностью. А завтра возьмутся за женщин и подростков. Это уже напоминает жертвоприношение.

Могли ли те, кто 10 лет назад выходил на Майдан, представить подобное будущее? Едва ли. Да они и не сами выходили. Их вывели. Как стадо. А теперь стадо ведут на убой. Остановить этот конвейер сегодня может только Армия России. Если ещё не будет поздно.

Авторы Дмитрий Родионов