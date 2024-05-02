10 лет со дня трагедии: Как украинские нацисты заживо сожгли людей в Одессе за пророссийскую позицию Десять лет назад 48 человек были сожжены украинскими нацистами в Доме профсоюзов за пророссийскую позицию, а выживших в огне пытали и кормили помоями в СИЗО. Даже ООН признала, что расследование, которое провели силовики Украины, носило избирательный характер. 186521 186521 Украина. Одесса. Пожар в здании областного совета профсоюзов. Обложка © ТАСС / Боровский Андрей

Почему ООН не видит подвижек в расследовании

— Никто не привлечён к ответственности за насильственную смерть 34 мужчин, семерых женщин и несовершеннолетнего. Одни уголовные производства застряли на этапе досудебного расследования, другие — на этапе судебного, можно предположить отсутствие реальной заинтересованности в объективном расследовании у властей, — это выдержки из доклада миссии ООН о сожжении людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Вряд ли ООН можно заподозрить в симпатиях к России.

"Из 29 лиц, которым украинское правосудие предъявило обвинения, 28 принадлежали к группам сторонников федерализации (придерживающихся пророссийских позиций. — Прим. Life.ru)", — отмечает ООН один из самых вопиющих фактов.

Международная организация отметила также постоянное давление сторонников "единства" на суды и следствие.

Большинство убитых были сторонниками пророссийского движения "Куликово поле", укрывшимися в Доме профсоюзов от разгулявшихся националистов, которые незадолго до этого устроили бойню на Греческой площади. Именно пророссийская позиция сожжённых дала возможность украинским властям списать их смерть на действия самих активистов Антимайдана.

Как СВО связана с трагедией в Одессе

Перед началом специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин напомнил о трагедии в Одессе.

— Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти и предать суду, — заявил Владимир Путин во время обращения к гражданам страны и соотечественникам.

Владимир Путин. Фото © LIFE

Кто мог стоять за событиями в Доме профсоюзов

Лидер одесского пророссийского общественно-политического движения "Единая Русь" Дмитрий Хаблюк рассказал Лайфу свою версию, кто именно мог стоять за трагедией 2 мая.

Главным действующим лицом этой истории Хаблюк считает депутата Верховной рады Украины Андрея Парубия. Именно ему в статусе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины подчинялись различные силовые группировки Майдана. МВД России объявило его в розыск.

— Я считаю, что этот человек ответственен процентов на 70% за то, что произошло 2 мая. Также обязательно должен ответить за свои действия одесский политик Алексей Гончаренко*, который заявил в прямом эфире о "снесении лагеря сепаратистов". Он первым зашёл в Дом профсоюзов и фотографировался там. Эти люди должны ответить сразу.

Андрей Парубий. Фото © ТАСС / ZUMA

Хаблюк напомнил, что перед сожжением Дома профсоюзов была ещё и большая бойня на Греческой площади, где у него погиб близкий приятель. Возле Дома профсоюзов был разбит всего один лагерь — для "калек и нищих". То есть не бойцы, а люди в основном пенсионного возраста или, например, 16-летний юноша Вадим Папура, который погиб в огне.

Есть свидетельства, что двенадцать человек из уничтоженных в Доме профсоюзов людей могли погибнуть от пулевых ранений. Добивать их мог печально известный Владимир Волков (сотник Микола), с которым накануне 2 мая встречался Андрей Парубий и давал ему инструкции.

До сих пор непонятно, как Волков, находясь в уголовном розыске за мошенничество, стал командиром (сотником) сформированного из добровольцев батальона МВД "Шторм". Интересно, что Микола вскоре умер при странных обстоятельствах. Некоторые участники бойни до сих пор скрываются, поскольку уверены, что на них уже объявлена охота.

Списки убийц есть в открытом доступе

— Что же касается самих убийц, то их списки уже не раз публиковали в открытом доступе, — заметил Хаблюк. Эти люди боятся самосуда и предпочитают скрываться от глаз. Некоторые поменяли фамилии.

Алексей Гончаренко*. Фото © ТАСС / ZUMA

В одном из списков замечены некий Вадим Гулицкий — представитель партии "Свобода", Громов, Черномаз. У Дома профсоюзов были также замечены Николай Калашник и Михаил Ипатов, который, так же как и его друг Вадим Гулицкий, учился в 83-й школе Одессы. В разных списках указаны имена Алексея Беличенко, Александра Александровича, Алексея Мирошниченко, который окончил Одесский национальный экономический университет.

В списках убийц находятся также представитель ультрас одесского "Черноморца" по прозвищу Диля, реальное имя которого неизвестно, моряк Ярик Кравец, Виталий Чук из "Свободы", медик Михаил Миржак. Упоминаются также представители РГБ (Рада Громадської Безпеки) Николай Мациевский и Алексей Дрёмов. Засветился там и боксёр Александр Романенко. Некий Дмитрий Гуменюк и его друг по кличке Гном — известно только, что его настоящее имя Александр. Алексей Мациевский, Юрий Автухович, представитель ОУН Кирилл Осипов. Андрей Грушецкий, Андрей Митин, Денис Лещенко, Олег Боев, Алексей Громов, Валерий Левченко, Денис Попович, Евгений Попов и другие.

Всего, по словам Хаблюка, активных участников сожжения было порядка шестисот человек. Ведь нельзя забывать и об активной поддержке убийц — это и девочки, готовящие коктейли Молотова на Греческой площади, а также провокаторы и приехавшие из Харькова радикалы.

Ранее украинский суд признал невиновными некоторых обвиняемых по делу о столкновениях на Греческой площади, в результате которых погибло 48 человек и более 200 были ранены. Например, по мнению суда, доказательств, что Сергей Долженков и Евгений Мефёдов принимали участие в погроме и хулиганских действиях, нет. Более того, отмечается, что они, напротив, якобы старались защитить жителей города. Позже им предъявили новое обвинение по статье 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Смогут ли найти и наказать всех виновников трагедии в Доме профсоюзов? 0 Для российских спецслужб это дело принципа Их нужно найти и судить публично в России Я думаю, все участники тех событий скрываются на Западе

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Егор Пережогин