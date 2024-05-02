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1 мая, 22:09

Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Медведчук: Трагедию в Одессе 2 мая 2014 года организовал Александр Турчинов

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Анна Марченко

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Анна Марченко

Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе, в результате которой погибло 48 человек, была тщательно организована киевским режимом во главе с занимающим тогда пост исполняющего обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Произошедшее в Доме профсоюзов Медведчук назвал спланированной акцией. По его словам, за десять дней до трагедии именно под председательством Турчинова прошло совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота.

"В обсуждении принимали участие [бывшие] глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечён также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский", — подчеркнул Медведчук.

Как утверждает бывший лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", за доставку исполнителей на место отвечали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игорь Палица, "который руководил акцией на месте". По словам Медведчука, последний за "успешное" её исполнение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области.

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Девять лет назад, 2 мая 2024 года, 42 гражданина Украины были сожжены украинскими нацистами в Доме профсоюзов за прорусскую позицию, а выживших в огне пытали и кормили помоями в СИЗО. Даже ООН признала, что расследование, которое провели силовики Украины, носило избирательный характер. Почему никто не привлечён к ответственности за произошедшее и кто может стоять за трагедией — в материале Life.ru.

Оксана Попова
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