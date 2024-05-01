Экс-подполковник СБУ назвал трагедию в Одессе целенаправленной операцией

Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе, в результате которой погибло 48 человек, являлась спланированной операцией, а не стечением обстоятельств. Такое признание сделал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"На Украине сейчас официальная версия, что это было трагическое стечение обстоятельств, которое повлекло за собой гибель 48 человек, из них 42 непосредственно в Доме профсоюзов. Это никакое не стечение обстоятельств. Это целенаправленная операция", — приводит РИА "Новости" слова Прозорова.

Он сослался на документ, который в апреле 2014 года председатель СБУ Валентин Наливайченко направлял исполняющему обязанности президента Незалежной Александру Турчинову. В нём говорилось о предложениях по подавлению протестов противников Майдана на юге и востоке страны. По словам Прозорова, в частности, предлагалось проведение масштабных военных операций с привлечением ВСУ. При этом в документе указывалось, что будут жертвы среди мирных граждан, включая детей.

Напомним, почти 10 лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 250 пострадали. Ответственности за это никто так и не понёс.