Экс-подполковник СБУ назвал трагедию в Одессе целенаправленной операцией
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Трагедия в Одессе была спланированной операцией
Пожар в одесском Доме профсоюзов. Обложка © ИТАР-ТАСС / Андрей Боровский
Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе, в результате которой погибло 48 человек, являлась спланированной операцией, а не стечением обстоятельств. Такое признание сделал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
"На Украине сейчас официальная версия, что это было трагическое стечение обстоятельств, которое повлекло за собой гибель 48 человек, из них 42 непосредственно в Доме профсоюзов. Это никакое не стечение обстоятельств. Это целенаправленная операция", — приводит РИА "Новости" слова Прозорова.
Он сослался на документ, который в апреле 2014 года председатель СБУ Валентин Наливайченко направлял исполняющему обязанности президента Незалежной Александру Турчинову. В нём говорилось о предложениях по подавлению протестов противников Майдана на юге и востоке страны. По словам Прозорова, в частности, предлагалось проведение масштабных военных операций с привлечением ВСУ. При этом в документе указывалось, что будут жертвы среди мирных граждан, включая детей.
Напомним, почти 10 лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 250 пострадали. Ответственности за это никто так и не понёс.
А ранее политолог объяснил, как трагедия в Одессе связана с началом спецоперации. Специалист также подчеркнул, что нельзя забывать о жертвах, которые в 2014 году не побоялись выйти на улицу, чтобы сказать свою правду, и погибли от рук вооружённых боевиков.