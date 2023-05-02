Трагедия в одесском Доме профсоюзов, где были сожжены 48 человек (и за это никто до сих пор так и не понёс ответственности), служит напоминанием, почему нацизм в XXI веке должен быть уничтожен. Это отметил в беседе с Лайфом политолог Александр Асафов.

По его мнению, именно те события во многом и привели к началу российской военной спецоперации, поскольку киевские радикалы собирались аналогичным образом "перевоспитать" жителей Крыма и республик Донбасса, отправляя на юго-восток страны так называемые автобусы дружбы. Наш собеседник подчеркнул, что нельзя забывать о жертвах трагедии, которые девять лет назад не побоялись выйти на улицу, чтобы сказать свою правду, и погибли от рук вооружённых боевиков. Виновные в совершении этого чудовищного преступления будут наказаны, убеждён Асафов.

"Память о подвиге невинных людей должна оставаться с нами, поскольку это важное нам напоминание, почему нацизм в XXI веке должен быть уничтожен <...> Это нам всем урок о том, что зло должно быть наказано, должно быть возмездие, оно обязательно будет. И, безусловно, то, что удалось предотвратить повторение этих событий в Крыму, тоже важный момент, о котором стоит помнить", — резюмировал политолог.