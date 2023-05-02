КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 11:32

Политолог объяснил, как трагедия в Одессе связана с началом военной спецоперации

Политолог Асафов: Трагедия в Одессе должна напоминать, что нацизм не уничтожен

Трагедия в одесском Доме профсоюзов, где были сожжены 48 человек (и за это никто до сих пор так и не понёс ответственности), служит напоминанием, почему нацизм в XXI веке должен быть уничтожен. Это отметил в беседе с Лайфом политолог Александр Асафов.

По его мнению, именно те события во многом и привели к началу российской военной спецоперации, поскольку киевские радикалы собирались аналогичным образом "перевоспитать" жителей Крыма и республик Донбасса, отправляя на юго-восток страны так называемые автобусы дружбы. Наш собеседник подчеркнул, что нельзя забывать о жертвах трагедии, которые девять лет назад не побоялись выйти на улицу, чтобы сказать свою правду, и погибли от рук вооружённых боевиков. Виновные в совершении этого чудовищного преступления будут наказаны, убеждён Асафов.

"Память о подвиге невинных людей должна оставаться с нами, поскольку это важное нам напоминание, почему нацизм в XXI веке должен быть уничтожен <...> Это нам всем урок о том, что зло должно быть наказано, должно быть возмездие, оно обязательно будет. И, безусловно, то, что удалось предотвратить повторение этих событий в Крыму, тоже важный момент, о котором стоит помнить", — резюмировал политолог.

Как украинские нацисты заживо сожгли в Одессе людей за прорусскую позицию

Как украинские нацисты заживо сожгли в Одессе людей за прорусскую позицию

Ранее Лайф писал, что в Одессе десятки людей начали нести цветы к месту трагедии в Доме профсоюзов. Сегодня, 2 мая, в городе действуют особые меры безопасности. За правопорядком следят усиленные наряды сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Обложка ©

ТАСС / Архип Верещагин

Ольга Годуненко
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