70 дней от приказа: Что ждёт главкома ВСУ Сырского за эпические провалы Назначение нового главкома не привело к ожидаемому изменению положения на фронте в пользу Украины: российские войска продвигаются вперёд, ВСУ теряют позиции и сдают населённые пункты. Почему и Сырский долго не усидит на своём посту — в материале Life.ru. 18 апреля, 21:25 Исполнилось 70 дней с момента назначения генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим ВСУ. Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

18 апреля исполнилось 70 дней с момента назначения генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим ВСУ. За это время прозванный в войсках Генералом 200 за любовь к "мясным штурмам" украинский военачальник никакими выдающимися победами или хотя бы просто успешными операциями не отметился. Зато эксперты уже насчитали несколько серьёзных провалов ВСУ под его командованием, а в украинских соцсетях начали поговаривать о скорой замене Сырского другим командующим.

Потери населённых пунктов и территорий

Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что вступление в должность началось с грандиозного провала ВСУ — потери Авдеевки. Затем последовала не менее серьёзная ошибка — наступление на Белгородскую область. В рядах ВСУ не могут отойти и от провала диверсионной операции в районе Херсона в конце февраля, когда группа элитного 73-го морского центра ВМС Украины попыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была полностью уничтожена российскими войсками. По оценкам экспертов, в настоящее время украинские войска находятся в крайне сложном положении.

— По сравнению с Залужным, при котором случился грандиозный провал наступления ВСУ летом прошлого года, лучше не стало. Россия накопила достаточно сил и средств, чтобы активнее продвигаться вперёд. Применение ФАБ — планирующих авиационных бомб — привело к тому, что оборона противника начала трещать и он оставляет населённые пункты. Так что не имеет никакого значения, кто именно будет командовать ВСУ, — Украину никто и ничто не спасёт от неминуемого поражения, — подчёркивает Алексей Леонков.

ФАБ-500 М-62 © ТАСС / Владимир Гердо

Эксперты отмечают, что под командованием Сырского ВСУ пока не взяли ни одного населённого пункта. В то время как количество оставленных ими городов и сёл уже приближается к десятку. Это Авдеевка, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, Богдановка, Мирное, Крахмальное, Крынки. Сейчас идёт штурм Красногоровки. — Анализ открытых геоданных линии фронта свидетельствует о следующем: с января по апрель 2024 года ВСУ потеряли 287,27 кв. км территории, а удержать им удалось всего 30,51 кв. км, — отметил военный обозреватель Максим Ювачёв.

Потеря управления ВСУ

Не менее серьёзным провалом Сырского, чем сдача позиций и населённых пунктов, эксперты считают потерю командующим управления войсками. Авторитет нового главкома в ВСУ оказался настолько низким, что ряд боевых подразделений просто отказался выполнять его приказы. В результате чего Сырский, чтобы восстановить управление и свалить вину за провалы на фронте на нижестоящих командиров, вынужден спешно переформировывать бригады, снимать с должностей комбригов и командующих оперативными направлениями, что отрицательно сказывается на боеспособности войск. Об этой проблеме говорят уже не только украинские и российские, но и западные эксперты.

— Похоже, что между генералом Сырским и некоторыми подразделениями в украинской военной системе развивается кризис. Речь идёт о наиболее идеологических подразделениях, ранее близких к генералу Залужному. Эти подразделения не хотят подчиняться приказам Сырского, — рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своём ютуб-канале.

Главком Сырский с Валерием Залужным. Фото © Wikipedia

По его словам, из-за регулярного неподчинения начато расформирование 67-й бригады, где служат националисты из "Правого сектора"*. То же самое происходит и с 3-й бригадой, сформированной из боевиков "Азова"*.

— Мы также видели, что было похожее со стороны 3-й бригады, которая состоит из "Азова"*. Они отказались следовать приказу контратаковать в районе Авдеевки, когда Сырский отправил их туда. Они отказались передислоцироваться в Часов Яр, они всё больше действуют как отдельная сила. Появились сообщения, что Сырский также решил расформировать 3-ю штурмовую бригаду, — уточнил Меркурис.

Помимо перетасовки 3-й и 67-й бригад, сняты с должностей командиры 47-й моторизованной бригады Дмитрий Рюмшин — после провала под Авдеевкой, 103-й бригады теробороны Валерий Курко — за провал под Купянском, командующий оперативным направлением "Юг" Андрей Ковальчук — после провала в Крынках.

Всю эту чехарду Сырский затеял прежде всего для того, чтобы переложить вину за провалы на фронте с себя на своих подчинённых. И заявление главкома, в котором он прямо обвинил в неудачах ВСУ командиров подразделений, это подтверждает.

— Стало ясно, почему одним бригадам удаётся сдерживать атаки и держать позиции, а другим — нет. Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения. В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а его действия и приказы напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчинённых, я вынужден принимать кадровые решения, — объяснил он кадровые чистки в командном составе ВСУ.

Мальчик для битья

Между тем, пока Сырский пытается перевалить вину за провалы на фронте с себя на своих подчинённых, его самого может ожидать такая же участь. По мнению некоторых аналитиков, он уже в ближайшее время может быть обвинён во всех военных неудачах и заменён другим командующим. Как считает военный эксперт Олег Иванников, именно под такой сценарий Сырского и назначали на должность главкома. Поскольку, несмотря на все его заверения в преданности Незалежной, для многих на Украине он остаётся "москалём", так как родился, вырос и учился в России, и доверия к нему в войсках нет, то именно он и является наиболее подходящей фигурой, на которую можно свалить все военные неудачи киевского режима. Уже во время назначения Сырского было понятно, что ВСУ потеряют Авдеевку, фронт посыпется, а российские войска перейдут в наступление. Поэтому и была назначена временная фигура.

Глава украинского режима Владимир Зеленский (в центре) и командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

— Это является основным фактором принятия решений. Изначально Сырского назначали на эту должность как временного "мальчика для битья", — считает Иванников.

По его мнению, замена Сырскому уже готова — это недавно назначенный командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк. Именно эту должность до назначения главкомом занимал и сам Сырский. В отличие от Сырского, у которого и родственники до сих пор живут в России, Павлюк — "щирый" украинец. Родился в Житомирской области, танковое училище окончил в Харькове. Кроме того, он считается ставленником Британии, которая и является главным режиссёром всех процессов на Украине.

Однако в случае если "списание" военных неудач Киева не сработает и потребуются более веские основания, то в запасе останется более радикальный сценарий — не просто замена главкома, а полное переформатирование власти в Незалежной, при этом не меняющее сущности режима.

20 мая истечёт формальный срок полномочий президента Украины. Известно, что до окончания военного положения, которое продлили до 13 мая, полномочия главы страны не могут быть прекращены. Также в Конституции указано, что отсутствие адекватного решения к 20 мая в этом вопросе означает, что действующий глава становится узурпатором власти.

— Поэтому сохраняется вероятность того, что к середине мая 2024 года на Украине будут предприняты меры по созданию временного правительства национального единства, что соответствует украинской военной пропагандистской идее сплочения нации, — считает Максим Ювачёв. — То есть тихий госпереворот.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Авторы Владимир Дюжий