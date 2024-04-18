Царь-мангал на вашу голову: Как российские диковинные танки кошмарят ВСУ В зоне СВО наделали шума танки ВС РФ с необычной самодельной антидроновой защитой, перекрывающей весь корпус. У танка не поворачивается башня, зато он легко выполняет боевые задачи под артиллерийским и дроновым огнём. На Западе его уже прозвали "танк-черепаха". 17 апреля, 21:25 Т-62 ВС РФ с огромным антидроновым "мангалом" и камуфляжем. Обложка © Telegram / genshtab24

Что известно про "Царь-мангал"

Российский танк Т-72, получивший прозвище "Царь-мангал", в последние дни стал звездой Интернета. На видео, которое разместили множество ресурсов в Сети, боевая машина, оснащённая самодельной антидроновой защитой из металлических листов в виде ангара, закрывающего весь танк, стремительно движется по минному полю, обеспечивая прорыв наших штурмовиков в город Красногоровку Донецкой области. Рядом рвутся снаряды, однако танк как ни в чём не бывало движется в сторону населённого пункта. Высадив десант, танк спокойно отправился в обратный путь.

Российский танк Т-72, получивший прозвище "Царь-мангал". Фото © Telegram / genshtab24

Ресурсы противника ошеломлены роликом штурма военных РФ, который они сами назвали "кавалерийский наскок". Противник публикует съёмку с БПЛА успешной атаки двух бронегрупп наших бойцов, когда колонна российской бронетехники успешно ворвалась в город и высадила десант. В результате атаки был занят железнодорожный вокзал Красногоровки.

Кадры героического наскока российских штурмовиков при атаке на ж/д вокзал в Красногоровке. Видео © Telegram / LOSTARMOUR | Carthago delenda est!

— 16 апреля российские подразделения совершили дерзкий "кавалерийский наскок", в результате которого удалось завладеть железнодорожным вокзалом на южной окраине Красногоровки в пяти километрах западнее Донецка. Этот город находился под контролем 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"*, а также 109-й отдельной бригады Территориальной обороны и 46-й отдельной аэромобильной бригады, — отмечает военный эксперт Максим Ювачёв. — По сути, "легендарные" штурмовые подразделения азовцев* не смогли отразить героический прорыв наших бойцов. Этого следовало ожидать, свою "боеспособность" бригада показала ещё на этапе обороны Авдеевки, — рассказал Лайфу военный эксперт Максим Ювачёв.

Тут уместно вспомнить, как 3-я отдельная штурмовая бригада "Азов"* прославилась своей форменной "защитой" Авдеевки, куда её перебросили в начале февраля. Сообщения в ТГ-канале этого украинского подразделения во время артиллерийской подготовки при организации штурма города войсками РФ раздирало от жалоб, требований и молитв азовцев*, однако спустя три дня после начала боевых действий защитники "отошли на подготовленные позиции".

Учитывая, что приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после бегства украинских войск из Авдеевки, то 3-я ОШБ ВСУ, на которую делались ставки, покинула город первой. Аналогично проявили себя боевики 46-й отдельной аэромобильной бригады при защите Соледара, освобождённого от киевского режима в январе 2023 года.

Зачем танкам дополнительная защита

Как справедливо замечают военкоры, до СВО считалось, что главной угрозой для танка являются ПТУРы ударных вертолётов. Но практика показала, что большая часть западных танков стоимостью от пяти миллионов долларов каждый была уничтожена копеечными квадрокоптерами, которые собираются буквально на коленке. Народная смекалка не подвела. Придуманная российскими солдатами-умельцами самодельная конструкция для защиты танков от дронов противника, прозванная в войсках "мангалом" из-за схожести с популярным приспособлением для жарки шашлыков, поначалу вызвала массовые насмешки как со стороны украинских боевиков, так и западных экспертов. Однако очень быстро стало очевидным, что простой решётчатый железный навес над башней танка действительно обеспечивает эффективную защиту от дронов и кумулятивных боеприпасов, сбрасываемых на боевые машины украинскими беспилотниками-камикадзе.

Противодроновый "мангал" обычно представляет собой приваренную к башне танка сетчатую конструкцию в виде решётки, которая препятствует физическому контакту кумулятивного боеприпаса с бронёй боевой машины, в результате чего кумулятивная струя рассеивается в воздухе, не нанося серьёзного ущерба бронетехнике и её экипажу. Первые самодельные мангалы появились на российских танках в зоне СВО ещё в 2022 году. Сейчас ими оснащена практически вся бронетехника, участвующая в спецоперации.

"Царь-мангал"

В боях у Красногоровки замечен ещё один "танк-ангар" ВС РФ, на котором к тому же установлена система РЭБ. Фото © Telegram / genshtab24

Поскольку большинство "мангалов", установленных в настоящее время на российской бронетехнике, изготовлены кустарным способом самими бойцами непосредственно в зоне СВО, их конструкции весьма разнообразны и непохожи одна на другую. "Мангал" в виде металлического ангара, закрывающего весь танк целиком — не только сверху, но и с боков, — появился в зоне спецоперации недавно. Украинские военные насчитали уже три подобные машины.

Как выяснилось, из-за боевых повреждений один из танков потерял возможность вращать башней и вести огонь, и его решили переделать в машину разграждения, которая должна принимать на свой трал все мины, а на крышу — все дроны-камикадзе противника, тем самым защищая линейные танки.

— Это ещё и танк-тральщик (у него танковый трал спереди, которым он чистит путь от мин). И, судя по тому, что мы видим, он мало того что провёл за собой группу штурмовиков, но ещё и на будущее, чтобы два раза не ездить, протралил дорогу до самого завода огнеупоров. Таким образом, благодаря народной смекалке и самодельному ВПК у нас появилось универсальное средство подготовки прорыва и сопровождения штурмовых групп, которое в Красногоровке успешно испытано, — оценил новинку военный обозреватель Юрий Подоляка.

Российские танки с необычной защитой поразили военных экспертов западного журнала The WarZone. Они уже назвали его "танком-черепахой" и чудовищем и активно обсуждают каждую деталь необычной самоделки.

— Некогда импровизированные защитные кожухи на танках теперь можно увидеть во всё более сложных конфигурациях. Появление высокоманёвренных FPV-дронов-смертников привело к появлению более крупных и сложных клеток, поскольку дроны могут летать под небольшими углами под клетками и даже залетать в люки и двери транспортных средств. Эта последняя конфигурация во многом ограничивает возможности беспилотников совершать лёгкую атаку, — говорится в статье американского журнала.

Почему "грили" стали стандартом

ТОС-1А "Солнцепёк" с огромным антидроновым "мангалом" в зоне СВО. Фото © Telegram / genshtab24

Если ещё недавно решётчатые козырьки над танками вызывали насмешки, то сегодня они уже становятся мировым стандартом для танков. В России начато серийное производство танков со штатными "мангалами". Концерн "Уралвагонзавод" оснащает ими танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Они устанавливаются также на БМП, БТР и артиллерийские самоходки.

— Конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. Раньше бойцы делали подобные навесы кустарным способом. Теперь новые танки серийно оснащаются защитными решётками, — рассказали на предприятии.

Козырёк в виде решётчатого экрана высотой до полуметра приваривается к башне танка. Беспилотник или противотанковая ракета, попадая в экран, выпускает кумулятивную струю, которая рассеивается, не доходя до корпуса танка, тем самым не наносится урона технике и экипажу. "Ничего другого против беспилотников, атакующих сверху, нет", — считает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Судя по тому, что аналогами придуманных российскими умельцами "мангалов" начали оснащаться танки других стран, с этим мнением согласны во всём мире. Так, антидроновые "мангалы" стали появляться на израильских танках Merkava, немецких Leopard 2, основных боевых танках Японии Т-10, основных боевых танках Китая Type 99A, индийских танках Т-90С Bhishma. Не исключено, что уже скоро российские "мангалы" станут танковым стандартом для всего мира.