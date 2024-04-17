Российский танк "Царь-мангал" прошёл напролом под огнём ВСУ в Красногоровке 17 апреля, 13:47 3550 3550 В Красногоровке появился российский танк "Царь-мангал". Обложка © Telegram / Colonelcassad

В Красногоровке, западнее Донецка, российские военные наглядно показали возможности танка "Царь-мангал", который спокойно проехал под непрекращающимся огнём противника, высадил десант и вернулся на базу. Журналист Борис Рогожин публикует в телеграм-канале видео с бронемашиной.

В Красногоровке появился российский танк "Царь-мангал". Видео © Telegram / Colonelcassad

По сути, это обычный Т-72, но который со всех сторон обшит дополнительной бронёй, а на его башне установлена система РЭБ, которая подавляет приближающиеся украинские дроны. Внешне неказистый танк российские военные сначала встретили скептически, однако машина доказала, что нельзя судить по одёжке.

"Над его фото долго потешались, пока он не проявил себя в бою. Условия на Красногоровке такие, что не под арту, так под ФПВ [FPV-дрон] точно попадёшь. Но когда обшиваешь танк бронелистами, а сверху присобачиваешь РЭБ, нет задач невыполнимых", — написал военкор Александр Коц.

На кадрах "Царь-мангал" длительное время движется под плотным огнём ВСУ. В центре Красногоровки экипаж, судя по всему, высадил десант и преспокойно вернулся обратно. Коц обратил внимание на манёвренность танка и большую скорость по прямой, что не вяжется с его внешним видом. Журналист заметил, что на Западе явно недооценивают нашу новинку.

"А знаете, как они там, на Западе, наш "Царь-мангал" кличут? "Танк-черепаха", Карл!" — посмеялся Коц.

Ранее сообщалось, что в штабе Московского военного округа военнослужащим Западной группировки российских войск, выполняющих задание в зоне СВО, вручили денежные сертификаты номиналом 500 тысяч рублей за подбитые танки Leopard 2 на Купянском направлении. Артиллерист Сергей Лазаренко рассказал о том, что подбил эту немецкую бронемашину первым же выпущенным по ней снарядом.

Авторы Татьяна Миссуми