Армия России ударила по перевалочной базе ВСУ в Умани для переброски танков на фронт

Российские силы нанесли удар в полночь по складу ж/д станции города Умань Черкасской области Украины, которая выполняет роль большой перевалочной базы при переброске военной техники на передовую. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

"В Умани очень знатный прилёт, с очень серьёзной детонацией в склад. Сообщается, что взрыв был в стороне ж/д вокзала. Там, по нашим сведениям, находятся склады, которые ежедневно пополняются боеприпасы и военной техникой. После этого, идёт распределение и вывоз в сторону линии боевого столкновения. Неоднократно засекали проезд тралов с танками и другой военной техникой", – рассказал он.

Согласно сведениям подпольщиков, через этот узел проходит больше всего фур в сопровождении полиции и военных машин. Умань – один из серьёзных перевалочных пунктов бандеровцев. Бить туда и бить, заключил Лебедев.