Раскрыты подробности удара ВС РФ по расположению ВСУ в Николаевской области

Российские военные продолжают успешно выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщил в интервью РИА "Новости" координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев, военнослужащие ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ, находившемуся в городе Новый Буг в этом же регионе.

"В 22:20 был нанесён удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьёзно, прямо в "располагу" (расположение ВСУ. — Прим. Life.ru)", — рассказал собеседник информагентства.

Помимо того, он раскрыл некоторые подробности удара. По его словам, после атаки выезд из города заблокировали, а в самом населённом пункте началась паника — кругом разъезжали машины скорой помощи, сотрудников медицинских учреждений выдёргивали из дома, а у военных началась истерика.

Также подпольщик сообщил, что после второй атаки в городе начались перебои с подачей электричества. В то же время он подчеркнул, что есть информация о прибытии в Новый Буг какой-то комиссии, которая и являлась целью удара.