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14 апреля, 04:13

Российские силы нанесли удар по подстанции в Харькове

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по объекту у ж/д станции "Лосево" в Харькове

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с корреспондентами РИА "Новости", недавно бойцы ВС РФ нанесли удар по подстанции, находящейся в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове.

"По сообщениям агентуры, ночью был прилёт "Герани", предварительно, по подстанции в районе ж/д станции Лосево в Харькове. В Харькове и области перебои со светом", — заявил собеседник информагентства.

Харькову предрекли скорое освобождение
Харькову предрекли скорое освобождение

Ранее Life.ru со ссылкой на главу подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова писал, что более десяти ударов нанесено по объектам критической инфраструктуры Харькова и области. Стоит отметить, что в тот же день, 11 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что снабжающая город электроэнергией теплоэлектроцентраль получила серьёзные повреждения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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