Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с корреспондентами РИА "Новости", недавно бойцы ВС РФ нанесли удар по подстанции, находящейся в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове.