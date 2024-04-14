Российские силы нанесли удар по подстанции в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по объекту у ж/д станции "Лосево" в Харькове
Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с корреспондентами РИА "Новости", недавно бойцы ВС РФ нанесли удар по подстанции, находящейся в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове.
"По сообщениям агентуры, ночью был прилёт "Герани", предварительно, по подстанции в районе ж/д станции Лосево в Харькове. В Харькове и области перебои со светом", — заявил собеседник информагентства.
Ранее Life.ru со ссылкой на главу подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова писал, что более десяти ударов нанесено по объектам критической инфраструктуры Харькова и области. Стоит отметить, что в тот же день, 11 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что снабжающая город электроэнергией теплоэлектроцентраль получила серьёзные повреждения.
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