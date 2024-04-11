Мэр Харькова Терехов заявил о серьёзных повреждениях городской ТЭЦ
Снабжающая Харьков электроэнергией теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) получила серьёзные повреждения. Об этом пишет украинское издание "Общественное" в телеграм-канале со ссылкой на слова харьковского мэра Игоря Терехова.
"В результате утренней атаки на Харьков повреждена ТЭЦ, питающая город, сообщил городской голова Терехов. К тому же ещё одна трансформаторная подстанция разрушена полностью", — сказано в публикации.
Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной администрации сообщил о том, что российские войска нанесли свыше десяти ударов по объектам критической инфраструктуры в самом городе и области. А Терехов предупредил, что в Харькове временно остановлена работа метрополитена. В начале месяца градоначальник заявлял, что власти продумали и подготовили план по эвакуации жителей из Харькова, а скрытный вывоз связанных с украинским ВПК предприятий уже идёт полным ходом.
Shutterstock / FOTODOM