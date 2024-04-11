Мэр Харькова Терехов заявил о серьёзных повреждениях городской ТЭЦ

Снабжающая Харьков электроэнергией теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) получила серьёзные повреждения. Об этом пишет украинское издание "Общественное" в телеграм-канале со ссылкой на слова харьковского мэра Игоря Терехова.

"В результате утренней атаки на Харьков повреждена ТЭЦ, питающая город, сообщил городской голова Терехов. К тому же ещё одна трансформаторная подстанция разрушена полностью", — сказано в публикации.