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9 апреля, 05:19

В Харькове начали по ночам вывозить оборудование с предприятий, связанных с ВПК

Марочко: В Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК

В Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

"В Харькове выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий", — приводит его слова РИА "Новости".

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По словам Марочко, данные организации занимаются ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды. Он отметил, что эвакуация происходит в ночное время, чтобы не привлекать лишнее внимание.

Ранее Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой этого города и призвал Запад поставить туда больше систем ПВО. А мэр Харькова Игорь Терехов недавно проболтался, что ждёт город в будущем. По его словам, власти сформировали планы по эвакуации жителей из данного населённого пункта.

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Unsplash / Kate Tepl

Иван Косицын
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