В Харькове начали по ночам вывозить оборудование с предприятий, связанных с ВПК

В Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

"В Харькове выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий", — приводит его слова РИА "Новости".