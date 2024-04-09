"Максимум внимания": Зеленский всё больше беспокоится за судьбу Харькова

Владимир Зеленский в своём очередном вечернем видеообращении упомянул Харьков и Харьковскую область. По его словам, в настоящее время этот регион занимает центральное место в совещаниях командования Вооружённых сил Украины.

"Максимум внимания сейчас к Харькову. <...> Провёл сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и (Харьковской. — Прим. Life.ru) области была основной", — заявил Зеленский.

Он также заявил о том, что киевские власти совместно с так называемыми западными партнёрами Незалежной работают над усилением систем противовоздушной обороны (ПВО) в Харькове. Стоит отметить, что в другом вечернем обращении, которое состоялось за день до этого, Зеленский признал сложную ситуацию с защитой этого города и призвал Запад поставить туда больше систем ПВО.