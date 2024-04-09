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9 апреля, 03:22

"Максимум внимания": Зеленский всё больше беспокоится за судьбу Харькова

Зеленский: Харьков занимает центральное место на совещаниях командования ВСУ

Владимир Зеленский в своём очередном вечернем видеообращении упомянул Харьков и Харьковскую область. По его словам, в настоящее время этот регион занимает центральное место в совещаниях командования Вооружённых сил Украины.

"Максимум внимания сейчас к Харькову. <...> Провёл сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и (Харьковской. — Прим. Life.ru) области была основной", — заявил Зеленский.

Он также заявил о том, что киевские власти совместно с так называемыми западными партнёрами Незалежной работают над усилением систем противовоздушной обороны (ПВО) в Харькове. Стоит отметить, что в другом вечернем обращении, которое состоялось за день до этого, Зеленский признал сложную ситуацию с защитой этого города и призвал Запад поставить туда больше систем ПВО.

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Ранее Life.ru писал, что мэр Харькова Игорь Терехов недавно проболтался, что ждёт город в будущем. По его словам, власти сформировали планы по эвакуации жителей из данного населённого пункта.

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Алексей Соловьёв
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