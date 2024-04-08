"Средств ПВО не хватает": Зеленский сделал важное заявление о Харькове
Зеленский призвал Запад поставить больше средств ПВО для защиты Харькова
Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха. Глава киевского режима в своём вечернем обращении призвал страны Запада поставить в указанный украинский город больше систем ПВО.
"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас на Украине средств ПВО не хватает, и это очевидно для всех наших партнёров", — подчеркнул Зеленский, добавив, что власти ищут возможность дать Харькову больше защиты неба.
А ранее Зеленский признал, что Украина проиграет в конфликте без помощи Конгресса США. Он во время онлайн-встречи с участниками международной инициативы в поддержку Украины предложил в очередной раз подумать, как привлечь внимание американцев к ситуации в стране.
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