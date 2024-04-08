"Средств ПВО не хватает": Зеленский сделал важное заявление о Харькове

Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха. Глава киевского режима в своём вечернем обращении призвал страны Запада поставить в указанный украинский город больше систем ПВО.

"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас на Украине средств ПВО не хватает, и это очевидно для всех наших партнёров", — подчеркнул Зеленский, добавив, что власти ищут возможность дать Харькову больше защиты неба.