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8 апреля, 08:13

"Средств ПВО не хватает": Зеленский сделал важное заявление о Харькове

Зеленский призвал Запад поставить больше средств ПВО для защиты Харькова

Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха. Глава киевского режима в своём вечернем обращении призвал страны Запада поставить в указанный украинский город больше систем ПВО.

"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас на Украине средств ПВО не хватает, и это очевидно для всех наших партнёров", — подчеркнул Зеленский, добавив, что власти ищут возможность дать Харькову больше защиты неба.

Зеленский признался, что у Украины нет снарядов для наступления
Зеленский признался, что у Украины нет снарядов для наступления

А ранее Зеленский признал, что Украина проиграет в конфликте без помощи Конгресса США. Он во время онлайн-встречи с участниками международной инициативы в поддержку Украины предложил в очередной раз подумать, как привлечь внимание американцев к ситуации в стране.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
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