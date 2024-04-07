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6 апреля, 22:51

Зеленский признался, что у Украины нет снарядов для наступления

Зеленский: ВСУ не имеют снарядов для контрнаступления

У Украины не осталось снарядов для наступательных действий. Об этом заявил в эфире новостного телемарафона Владимир Зеленский.

"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать", — сообщил политик.

По его словам, ВСУ выходят из положения, используя дроны. Они, однако, хоть и помогают, всё же не могут быть заменой снарядам.

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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для ВСУ. Он выразил надежду, что законопроект о выделении помощи Киеву со стороны США будет принят в этом месяце.

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Telegram / Zelenskiy/Official

Лариса Сафронова
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