Зеленский признался, что у Украины нет снарядов для наступления

У Украины не осталось снарядов для наступательных действий. Об этом заявил в эфире новостного телемарафона Владимир Зеленский.

"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать", — сообщил политик.

По его словам, ВСУ выходят из положения, используя дроны. Они, однако, хоть и помогают, всё же не могут быть заменой снарядам.