Зеленский признался, что у Украины нет снарядов для наступления
Зеленский: ВСУ не имеют снарядов для контрнаступления
У Украины не осталось снарядов для наступательных действий. Об этом заявил в эфире новостного телемарафона Владимир Зеленский.
"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать", — сообщил политик.
По его словам, ВСУ выходят из положения, используя дроны. Они, однако, хоть и помогают, всё же не могут быть заменой снарядам.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для ВСУ. Он выразил надежду, что законопроект о выделении помощи Киеву со стороны США будет принят в этом месяце.
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