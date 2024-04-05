В Киеве заявили о наступлении критического момента для ВСУ и попросили помощи

Критический момент наступает для Украины на фоне нехватки у ВСУ вооружений и продолжающихся в Конгрессе США обсуждений по вопросу выделения нового пакета помощи Киеву. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Politico.

"Я очень надеюсь, что он [законопроект о выделении помощи Украине со стороны США] будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту", — высказался Ермак и заметил, что ВСУ в частности "критически необходимы" новые системы противовоздушной обороны и ракеты для ЗРК Patriot.