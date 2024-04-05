Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 06:38

В Киеве заявили о наступлении критического момента для ВСУ и попросили помощи

Критический момент наступает для Украины на фоне нехватки у ВСУ вооружений и продолжающихся в Конгрессе США обсуждений по вопросу выделения нового пакета помощи Киеву. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Politico.

"Я очень надеюсь, что он [законопроект о выделении помощи Украине со стороны США] будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту", — высказался Ермак и заметил, что ВСУ в частности "критически необходимы" новые системы противовоздушной обороны и ракеты для ЗРК Patriot.

Он назвал время главной проблемой для ВСУ и указал на наступление критического момента. Глава офиса Зеленского в связи с этим отметил важность одобрения нового пакета военной помощи от США в этом месяце.

Кулеба задумал "испортить вечеринку" НАТО
Кулеба задумал "испортить вечеринку" НАТО

Ранее глава украинского МИД потребовал от Запада поставок ЗРК Patriot киевскому режиму. Он пожаловался, что там не могут выделить ВСУ даже пяти-семи зенитных ракетных комплексов из сотен имеющихся в наличии. В конце марта он также заявил, что Украина нуждается в большем числе этих ЗРК для укрепления противовоздушной обороны.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров