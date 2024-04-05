В Киеве заявили о наступлении критического момента для ВСУ и попросили помощи
Критический момент наступает для Украины на фоне нехватки у ВСУ вооружений и продолжающихся в Конгрессе США обсуждений по вопросу выделения нового пакета помощи Киеву. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Politico.
"Я очень надеюсь, что он [законопроект о выделении помощи Украине со стороны США] будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту", — высказался Ермак и заметил, что ВСУ в частности "критически необходимы" новые системы противовоздушной обороны и ракеты для ЗРК Patriot.
Он назвал время главной проблемой для ВСУ и указал на наступление критического момента. Глава офиса Зеленского в связи с этим отметил важность одобрения нового пакета военной помощи от США в этом месяце.
Ранее глава украинского МИД потребовал от Запада поставок ЗРК Patriot киевскому режиму. Он пожаловался, что там не могут выделить ВСУ даже пяти-семи зенитных ракетных комплексов из сотен имеющихся в наличии. В конце марта он также заявил, что Украина нуждается в большем числе этих ЗРК для укрепления противовоздушной обороны.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo