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26 марта, 12:44

"Дайте эти чёртовы Patriot": Кулеба выставил требования Западу

Кулеба потребовал от Запада дать Киеву "чёртовы Patriot"

Дмитрий Кулеба. Обложка © TACC / AP

Дмитрий Кулеба. Обложка © TACC / AP

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада дать Киеву "эти чёртовы Patriot". Он заявил, что его страна сейчас нуждается в большем числе этих зенитных ракетных комплексов для укрепления противовоздушной обороны, сообщает газета Politico.

"Дайте нам эти чёртовы Patriot", — сказал Кулеба.

Также украинский министр отметил, что у бойцов ВСУ нет нужного количества оружия, потому что Запад его вовремя не поставляет. Говоря о немецких дальнобойных ракетах Taurus, Кулеба признался, что каждый раз, когда он отвечает на подобный вопрос, то получает "раздражённый" ответ от Берлина. По его словам, немцы "сами завели себя в такую ситуацию, поэтому пускай сами ищут из неё выход".

Два комплекса ПВО Patriot уничтожены в аэропорту Жуляны в Киеве
Два комплекса ПВО Patriot уничтожены в аэропорту Жуляны в Киеве

Ранее Life.ru сообщал, что немецкие парламентарии в очередной раз большинством голосов не поддержали поставки Taurus ВСУ. Вместе с этим западные СМИ узнали о тайных планах действующей главы МИД ФРГ Анналены Бербок всё же отправить их киевскому режиму. Выяснилось, что она будет пытаться это сделать в обход "красных линий" Шольца.

Наталья Исакова
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