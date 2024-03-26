"Дайте эти чёртовы Patriot": Кулеба выставил требования Западу
Кулеба потребовал от Запада дать Киеву "чёртовы Patriot"
Дмитрий Кулеба. Обложка © TACC / AP
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада дать Киеву "эти чёртовы Patriot". Он заявил, что его страна сейчас нуждается в большем числе этих зенитных ракетных комплексов для укрепления противовоздушной обороны, сообщает газета Politico.
"Дайте нам эти чёртовы Patriot", — сказал Кулеба.
Также украинский министр отметил, что у бойцов ВСУ нет нужного количества оружия, потому что Запад его вовремя не поставляет. Говоря о немецких дальнобойных ракетах Taurus, Кулеба признался, что каждый раз, когда он отвечает на подобный вопрос, то получает "раздражённый" ответ от Берлина. По его словам, немцы "сами завели себя в такую ситуацию, поэтому пускай сами ищут из неё выход".
Ранее Life.ru сообщал, что немецкие парламентарии в очередной раз большинством голосов не поддержали поставки Taurus ВСУ. Вместе с этим западные СМИ узнали о тайных планах действующей главы МИД ФРГ Анналены Бербок всё же отправить их киевскому режиму. Выяснилось, что она будет пытаться это сделать в обход "красных линий" Шольца.