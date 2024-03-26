"Дайте эти чёртовы Patriot": Кулеба выставил требования Западу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада дать Киеву "эти чёртовы Patriot". Он заявил, что его страна сейчас нуждается в большем числе этих зенитных ракетных комплексов для укрепления противовоздушной обороны, сообщает газета Politico .

Также украинский министр отметил, что у бойцов ВСУ нет нужного количества оружия, потому что Запад его вовремя не поставляет. Говоря о немецких дальнобойных ракетах Taurus, Кулеба признался, что каждый раз, когда он отвечает на подобный вопрос, то получает "раздражённый" ответ от Берлина. По его словам, немцы "сами завели себя в такую ситуацию, поэтому пускай сами ищут из неё выход".