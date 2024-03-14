Бундестаг вновь не поддержал поставку ВСУ дальнобойных ракет Taurus
Бундестаг Германии отклонил резолюцию о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus
Большинство депутатов Бундестага проголосовали против проекта резолюции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который предлагал поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
За рекомендацию внешнеполитического комитета отклонить резолюцию выступили 495 парламентариев из 690 присутствовавших, против — 190. Ещё пять депутатов воздержались от голосования. Напомним, в январе и феврале этого года Бундестаг уже голосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшего от кабмина передать Украине Taurus.
Накануне против поставок Taurus в очередной раз высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. По мнению главы правительства, поставки крылатых ракет большой дальности сделают Германию участником украинского конфликта с Россией. К слову, на днях, 9 марта, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон может помочь Берлину в осуществлении поставок ракет Украине. По задумке, Германия просто продаст Taurus британской стороне, которая уже организует поставки Киеву. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против данной инициативы.
ТАСС / ABACA