Бундестаг вновь не поддержал поставку ВСУ дальнобойных ракет Taurus

За рекомендацию внешнеполитического комитета отклонить резолюцию выступили 495 парламентариев из 690 присутствовавших, против — 190. Ещё пять депутатов воздержались от голосования. Напомним, в январе и феврале этого года Бундестаг уже голосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшего от кабмина передать Украине Taurus.