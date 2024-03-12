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Министр обороны ФРГ выступил против "кругового обмена" Taurus для Украины

Министр обороны ФРГ Писториус не поддержал идею Кэмерона по передаче Taurus ВСУ

12 марта, 08:30
Борис Писториус. Обложка © ТАСС / MAURI RATILAINEN

Борис Писториус. Обложка © ТАСС / MAURI RATILAINEN

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался поддерживать идею "кругового обмена" оружием с Британией, чтобы обойти нежелание немецких властей поставлять ракеты Taurus Украине. Об этом пишет Tagesschau.

"Я так не думаю", — ответил Писториус на вопрос о своём отношении к идее Лондона, которую уже поддержала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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Напомним, 9 марта глава МИД Британии Дэвид Кэмерон выразил желание Лондона помочь Берлину в осуществлении поставок ракет Taurus Украине. Накануне идею поддержала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она пояснила, что Лондон будет закупать немецкие Taurus в рамках "кругового обмена" оружием и поставок его украинской армии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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