Кэмерон: Великобритания готова помочь Германии с поставками Украине ракет Taurus
Ракета Taurus. Обложка © ТАСС / AP / Karl-Josef Hildenbrand
Великобритания готова помочь Германии с возможными поставками Украине ракет Taurus, заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон. По его словам, Лондон полон решимости тесно сотрудничать с Берлином по данному вопросу.
"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду приводить детали и выдавать противникам наши намерения", — сказал он в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос о том, не планируется ли круговой обмен: передача Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow в обмен на Taurus для Лондона.
По словам Кэмерона, новые поставки Киеву не приведут к обострению конфликта и можно установить ограничения их применения. Более того, уверяет он, Лондон доверяет Киеву в данном вопросе. Говоря о сливе разговора немецких офицеров, обсуждавших атаку с помощью Taurus на Крымский мост, глава внешнеполитического ведомства отметил, что такие темы обсуждаются при закрытых дверях и из таких инцидентов важно выносить уроки.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал правильным решение канцлера Германии Олафа Шольца запретить поставки ракет Taurus Украине. По его словам, глава немецкого правительства продемонстрировал очень разумное поведение.