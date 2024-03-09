Кэмерон: Великобритания готова помочь Германии с поставками Украине ракет Taurus

Великобритания готова помочь Германии с возможными поставками Украине ракет Taurus, заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон. По его словам, Лондон полон решимости тесно сотрудничать с Берлином по данному вопросу.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду приводить детали и выдавать противникам наши намерения", — сказал он в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, отвечая на вопрос о том, не планируется ли круговой обмен: передача Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow в обмен на Taurus для Лондона.

По словам Кэмерона, новые поставки Киеву не приведут к обострению конфликта и можно установить ограничения их применения. Более того, уверяет он, Лондон доверяет Киеву в данном вопросе. Говоря о сливе разговора немецких офицеров, обсуждавших атаку с помощью Taurus на Крымский мост, глава внешнеполитического ведомства отметил, что такие темы обсуждаются при закрытых дверях и из таких инцидентов важно выносить уроки.