Сийярто: Шольц поступил разумно, отказав Украине в передаче ракет Taurus

Немецкий канцлер Олаф Шольц принял правильное решение, запретив передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus на фоне скандала со слитым разговором офицеров Бундесвера об атаке Крымского моста. Так действия главы правительства ФРГ оценил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам дипломата, слово Шольца в этом вопросе играет гораздо большую роль, чем диалог военных. Канцлер поступил разумно, исключив возможность реализации плана, который прозвучал в беседе командиров.

"Я думаю, что канцлер Шольц повёл себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение", — поделился Сийярто с РИА "Новости".