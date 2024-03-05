Виновником утечки плана Бундесвера о бомбёжке Крымского моста стал офицер с обычным телефоном
Писториус: Утечка разговора немецких офицеров вызвана незащищённым соединением
Министр обороны Германии Борис Писториус с военными. Фото © Минобороны ФРГ
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники слитого разговора о бомбёжке Крымского моста вели переговоры по защищённой связи, но один из офицеров подключился по обычному телефону. Он уже подписал указ о дисциплинарной проверке участников беседы про Крымский мост.
"Не все участники соблюдали предложенную процедуру безопасного набора номера. По имеющимся данным, утечка данных произошла у участника из Сингапура, она была подключена через несанкционированное соединение, то есть фактически через открытое соединение. Но российский шпион или какое-либо другое неавторизованное лицо не подключалось к этой конференции", — объявил министр обороны на брифинге.
Министр обороны ФРГ также признался, что во время разговора офицеров использовалась не только упрощённая версия паролей, но и американская платформа для веб-конференций Webex. Он добавил, что провёл переговоры с союзниками после утечки разговора офицеров и по их итогам доверие к ФРГ не подорвано.
Напомним, в ФРГ разгорелся крупный скандал из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров об "ударе по Крымскому мосту". В Госдуме объявили, что намерены добиться от Берлина проведения расследования, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала объяснений от главы МИД Германии Анналены Бербок. Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил расследовать утечку, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД России. В Кремле сообщили, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.