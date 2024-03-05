Виновником утечки плана Бундесвера о бомбёжке Крымского моста стал офицер с обычным телефоном

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники слитого разговора о бомбёжке Крымского моста вели переговоры по защищённой связи, но один из офицеров подключился по обычному телефону. Он уже подписал указ о дисциплинарной проверке участников беседы про Крымский мост.

"Не все участники соблюдали предложенную процедуру безопасного набора номера. По имеющимся данным, утечка данных произошла у участника из Сингапура, она была подключена через несанкционированное соединение, то есть фактически через открытое соединение. Но российский шпион или какое-либо другое неавторизованное лицо не подключалось к этой конференции", — объявил министр обороны на брифинге.