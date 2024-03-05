Депутаты Бундестага собираются потребовать отставки Писториуса
Немецкий депутат Оттен: В Бундестаге потребуют отставки главы МО ФРГ Писториуса
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Carsten Koall
Политическая фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) собирается потребовать от канцлера Олафа Шольца отставки главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил член комитета обороны немецкого парламента Герольд Оттен.
В беседе с журналистами законотворец напомнил, что глава правительства Германии ранее заявлял о своей позиции по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus киевскому режиму. В то же время, как отметил народный избранник, Писториус получает от своих подчинённых информацию о возможной передаче этих систем Украине, что, в свою очередь, противоречит словам федерального канцлера. Как считает Оттен, после такого Шольцу придётся отстранить действующего министра военного ведомства от своей должности.
"Поэтому мы потребуем отставки министра", — заявил парламентарий, подчеркнув, что АдГ хочет сделать это как можно быстрее.
Напомним, Шольц на встрече с гражданами в Дрездене заявлял, что крылатые ракеты Taurus дальнобойностью 500 километров способны поражать цели в российской столице. По этой причине он призвал воздержаться от их поставок Киеву. Однако после этого в Сеть утекли перехваченные переговоры немецких военных, в которых они обсуждали удары по Крымскому мосту с применением этих ракет, и спровоцировали скандал. Причём говорившие об атаке по территории России военнослужащие Бундесвера даже не шифровались. Канцлер пообещал быстро расследовать эту ситуацию.