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5 марта, 00:28

Депутаты Бундестага собираются потребовать отставки Писториуса

Немецкий депутат Оттен: В Бундестаге потребуют отставки главы МО ФРГ Писториуса

Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Carsten Koall

Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Carsten Koall

Политическая фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) собирается потребовать от канцлера Олафа Шольца отставки главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил член комитета обороны немецкого парламента Герольд Оттен.

В беседе с журналистами законотворец напомнил, что глава правительства Германии ранее заявлял о своей позиции по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus киевскому режиму. В то же время, как отметил народный избранник, Писториус получает от своих подчинённых информацию о возможной передаче этих систем Украине, что, в свою очередь, противоречит словам федерального канцлера. Как считает Оттен, после такого Шольцу придётся отстранить действующего министра военного ведомства от своей должности.

"Поэтому мы потребуем отставки министра", — заявил парламентарий, подчеркнув, что АдГ хочет сделать это как можно быстрее.

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Напомним, Шольц на встрече с гражданами в Дрездене заявлял, что крылатые ракеты Taurus дальнобойностью 500 километров способны поражать цели в российской столице. По этой причине он призвал воздержаться от их поставок Киеву. Однако после этого в Сеть утекли перехваченные переговоры немецких военных, в которых они обсуждали удары по Крымскому мосту с применением этих ракет, и спровоцировали скандал. Причём говорившие об атаке по территории России военнослужащие Бундесвера даже не шифровались. Канцлер пообещал быстро расследовать эту ситуацию.

Алексей Соловьёв
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