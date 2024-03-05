Депутаты Бундестага собираются потребовать отставки Писториуса

В беседе с журналистами законотворец напомнил, что глава правительства Германии ранее заявлял о своей позиции по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus киевскому режиму. В то же время, как отметил народный избранник, Писториус получает от своих подчинённых информацию о возможной передаче этих систем Украине, что, в свою очередь, противоречит словам федерального канцлера. Как считает Оттен, после такого Шольцу придётся отстранить действующего министра военного ведомства от своей должности.