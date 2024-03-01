Шольц объяснил, почему воздерживается от передачи Украине ракет Taurus

У крылатых ракет Taurus дальнобойность 500 километров, они могут поражать цели в российской столице, поэтому следует воздержаться от поставок их Украине. Об этом сообщил на встрече с гражданами в Дрездене федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

"Если её неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве. <...> Выражаюсь по-дипломатически абстрактно: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", — заявил политик, объясняя, почему он воздерживается от передачи этих ракет.