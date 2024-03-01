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29 февраля, 21:36

Шольц объяснил, почему воздерживается от передачи Украине ракет Taurus

Шольц: Ракеты Taurus в руках Киева способны поразить цели в Москве

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock

У крылатых ракет Taurus дальнобойность 500 километров, они могут поражать цели в российской столице, поэтому следует воздержаться от поставок их Украине. Об этом сообщил на встрече с гражданами в Дрездене федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

"Если её неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве. <...> Выражаюсь по-дипломатически абстрактно: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", — заявил политик, объясняя, почему он воздерживается от передачи этих ракет.

Можно было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, чтобы они контролировали применение Taurus, но такой вариант, по словам Шольца, исключён.

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Как ранее писал Life.ru, в январе Бундестаг голосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшего передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Против выступило большинство членов немецкого парламента. Месяц спустя Бундестаг во второй раз запретил поставлять ВСУ это вооружение. В ходе третьего голосования немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что передача ВСУ ракет Taurus перенесёт боевые действия в ФРГ. На конференции, организованной DPA 26 февраля, федеральный канцлер Олаф Шольц признался, что его поражают заявления ряда политиков о возможном участии в конфликте.

Лариса Сафронова
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