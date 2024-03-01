Шольц объяснил, почему воздерживается от передачи Украине ракет Taurus
Шольц: Ракеты Taurus в руках Киева способны поразить цели в Москве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock
У крылатых ракет Taurus дальнобойность 500 километров, они могут поражать цели в российской столице, поэтому следует воздержаться от поставок их Украине. Об этом сообщил на встрече с гражданами в Дрездене федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
"Если её неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве. <...> Выражаюсь по-дипломатически абстрактно: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", — заявил политик, объясняя, почему он воздерживается от передачи этих ракет.
Можно было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, чтобы они контролировали применение Taurus, но такой вариант, по словам Шольца, исключён.
Как ранее писал Life.ru, в январе Бундестаг голосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшего передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Против выступило большинство членов немецкого парламента. Месяц спустя Бундестаг во второй раз запретил поставлять ВСУ это вооружение. В ходе третьего голосования немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что передача ВСУ ракет Taurus перенесёт боевые действия в ФРГ. На конференции, организованной DPA 26 февраля, федеральный канцлер Олаф Шольц признался, что его поражают заявления ряда политиков о возможном участии в конфликте.