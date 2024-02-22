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Бундестаг второй раз запретил поставить ВСУ дальнобойные ракеты для "ударов вглубь России"

Бундестаг вновь проголосовал против резолюции о передаче Киеву ракет Taurus

22 февраля, 12:28
Ракета Taurus. Обложка © Wikipedia / Philipp Hayer

Ракета Taurus. Обложка © Wikipedia / Philipp Hayer

Нижняя палата немецкого парламента не стала поддерживать проект резолюции о поставках Киеву ракет Taurus для "ударов вглубь России", который внесла на повторное голосование оппозиционная фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

"За проголосовало 182, против 480, пять воздержались", уточнила председатель Бундестага.

Также немецкие депутаты должны обсудить документ от фракций правящей коалиции — социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зелёных". Там предлагается передать Киеву дальнобойные комплексы вооружения, чтобы ракеты достигали важных целей в глубоком тылу РФ. Однако Taurus в тексте не называются.

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Напомним, в январе этого года Бундестаг уже голосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшего от кабмина передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Против выступило большинство членов немецкого парламента.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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