Чем ответит Россия на поставки ВСУ ракет ATACMS и Taurus, БПЛА и катеров Что могут изменить в зоне спецоперации пакеты военной помощи из Америки и Европы, в арсенале которых дальнобойные ракеты с дальностью 500 км, БПЛА, катера, мины, торпеды и ПЗРК, — в материале Life.ru. 20 февраля, 21:40 ВСУ. Обложка © Getty Images / Anadolu

Поскольку войны выигрывают оружием, а США не производят его в достаточном количестве, чтобы одновременно поддерживать конфликты в Европе, на Ближнем Востоке и, возможно, в Юго-Восточной Азии, то ставка делается на поставку ВСУ самых опасных дальнобойных снарядов. Об этом уже в открытую говорят американские сенаторы. А элита Вашингтона подтверждает, увеличивая номенклатуру дальнобойного оружия и ставя странам ЕС задачи по спонсированию киевского режима.

Дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS

Немецкое агентство DPA сообщило, что власти Германии подготовили секретное предложение о поставках в Киев крылатых ракет Taurus с дальностью около 500 километров. При том что раньше Берлин открещивался от подобных решений, опасаясь, что удары будут нанесены вглубь российской территории.

Ракета Taurus, запущенная из воздушного пространства над Харьковской областью, способна достать до Тулы, напоминают эксперты. Понятно, что наши системы ПВО научатся бороться с подобными угрозами.

Как и предрекали военкоры, ещё осенью, одновременно с поставками ракет из Германии, Америка отправит Киеву более дальнобойную модификацию оперативно-тактических ракет ATACMS, способных достать цели при 300 километрах. Они могут оказаться уже в первом пакете военной помощи, если Конгресс разморозит финансирование. А если этого не случится, то Белый дом сподвигнет на это своих союзников. О реальности этих предположений сообщает телеканал NBC News, чьи источники подтверждают возможность таких поставок Украине.

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что поставленные Киеву западные дальнобойные ракеты ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя и будут так же гореть, как и прочее вооружение, добавив, что российские военные уже давно проходят обучение на тренажёрах, имитирующих полёты ATACMS, чтобы быть готовыми к встрече с ними лицом к лицу.

Ракета Taurus, запущенная из воздушного пространства над Харьковской областью, способна достать до Тулы. Фото © Shutterstock

Вашингтон постепенно раскручивает спираль эскалации конфликта на Украине через поставки всё более дальнобойного и мощного оружия и через выбор целей всё дальше вглубь территории России, полагает директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.

— Далее на очереди — переход к боевому применению истребителей F-16 американского производства. При этом их номенклатура вооружения предполагает крылатые ракеты класса "воздух – поверхность" с дальностью до 370 и до 980 км: AGM-158 JASSM и AGM-158B JASSM-ER, — считает Панина. — Единственный способ поставить на место зарвавшихся модераторов конфликта на Украине в лице США и Британии — это нанести им неприемлемый ущерб либо напрямую, либо через прокси-силы.

Катера CB90, мины, торпеды, ПЗРК Robotsystem 70

Швеция отправит Украине рекордный 15-й пакет военной поддержки, который будет состоять из военной техники на сумму 7,1 миллиарда шведских крон, или 680 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны Пол Юнсон.

Военный катер Combat Boat 90. Фото © Shutterstock

По данным издания Expressen, туда войдут десять десантно-штурмовых катеров Sridsbåt 90 (CB90), двадцать десантных катеров G-класса, мины, торпеды, артиллерийские боеприпасы, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатомёты Carl Gustaf, гранаты и прочее военное оборудование. Часть средств потратят на обучение украинских военных и закупку бронетехники.

Эксперты обращают внимание на упор Стокгольма в оснащении ВСУ именно морским вооружением. Вероятно, речь идёт об усилении атак против Черноморского флота РФ и коммерческих судов. Стоит отметить, что с февраля 2022 года Стокгольм выделил около 30 миллиардов шведских крон (около 2,6 миллиарда евро) на поддержку Украины. Военная поддержка Киева обошлась Швеции в 22,2 миллиарда шведских крон, то есть примерно в 1,97 миллиарда евро.

Россия в ответ на морские угрозы также усиливает собственный флот, оснащая его последними новинками супероружия. Например, фрегат "Адмирал Касатонов", на котором недавно побывал глава страны Владимир Путин, стал вторым боевым надводным кораблём в мире с "гиперзвуком" (первый — головной корабль серии "Адмирал Горшков"). Он может нести на борту 16 гиперзвуковых ракет "Циркон". До конца года поднимет Андреевский флаг третий фрегат проекта 22350 — "Адмирал Головко" — и также сможет применять гиперзвуковое оружие, напоминают эксперты.

Беспилотники

Канадский телеканал CTV сообщил, что Оттава направит Украине свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более $70 млн. Об этом заявил министр обороны Канады Уильям Блэр. БПЛА отправят в рамках пакета помощи на $595,6 млн, который глава страны Джастин Трюдо представил в ходе своего визита в Киев в июне прошлого года.

Беспилотник SkyRanger R70. Фото © ТАСС / AP / Nathan Denette

— Канадские дроны SkyRanger R70 могут нести "различные системы камер и нагрузку для обнаружения и идентификации целей". Однако на снимке видно, что их грузоподъёмность невелика, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Авторы Владимир Павлов