Карта возможной санитарной зоны на Украине в 2024 году Что говорят эксперты о вероятности создания санитарной зоны на Украине в этом году и что будет сопутствовать такому решению. 26 января, 21:40 Регионы Украины, которые могут войти в состав санитарной зоны в 2024 году в ходе СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Удары по регионам России могут вынудить российское руководство "рассмотреть вопрос санитарной зоны на таком удалении, с которого нельзя было бы доставать нашу территорию", отмечал в ходе встречи с военкорами глава государства Владимир Путин ещё в июне 2023 года. Но если раньше в список теоретически буферных регионов эксперты включали Сумскую, Черниговскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области, то теперь границы таких областей могут быть значительно отодвинуты.

— Если это будет продолжаться, мы должны будем, наверное, рассмотреть вопрос (я говорю это очень аккуратно), чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого нельзя было бы доставать нашу территорию, — заметил Владимир Путин в прошлом году.

Сейчас российские военные продвигаются на Харьковском направлении, а также освобождают важные агломерации в западной части ДНР, откуда продолжаются обстрелы мирных граждан новых и старых регионов России.

Напомним, только в январе в результате обстрелов ВСУ было убито более 30 граждан на городском рынке, продолжались обстрелы Белгорода и области, кроме того, был сбит самолёт Ил-76 с 60 военнопленными украинской армии, которых Министерство обороны РФ отправило на обмен.

Что изменит санитарная зона

Цель создания санитарной зоны — отодвинуть противника и его вооружение на расстояние, с которого ВСУ не смогут достать российские регионы. При этом учитываются возможности самого мощного и дальнобойного оружия, то есть границы буферной зоны могут превышать 300 километров и достигать 500 километров.

Карта санитарной зоны на Украине, 2024 год. Инфографика © LIFE

Учитывая, что глубина санитарной зоны будет определяться работой средств обнаружения и целеуказания и боевыми возможностями приграничных группировок войск, расстояние от границы российской территории до линии начала такой зоны может составить более 800 километров.

Какие регионы Украины могут войти в состав санитарной зоны

Военные эксперты считают, что создание буферной территории на Украине не обезопасит границы России окончательно, а только отложит военный конфликт. 100%-ное прекращение обстрелов возможно лишь в случае освобождения регионов бывшей Украины до польской границы.

— Эта ситуация назрела давно. Сейчас в зоне обстрела Белгородчина, Курская и Брянская области. Это сотни километров от нашей границы. Не прекращаются атаки и попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника, стреляют из миномётов, танков, прилетают дроны. Очевидно, что такой буфер будет составлять не менее сотни километров. В Афганистане была такая зона, её обеспечивали в то время пограничные войска, там работали манёвренные группы и не позволяли душманам заходить в тыл воюющей 40-й Армии СССР, — напоминает капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

По его словам, так или иначе это придётся делать. Там уже ведётся антидиверсионная работа, работают системы РЭБ и ПВО. Эти обстрелы используются ВСУ для того, чтобы отвлечь внимание российских военных с других направлений.

— Полагаю, что более плотно этим вопросом Армия России займётся, когда выдавит противника с Донецкой, Херсонской областей и освободит Купянск. Именно там враг сейчас строит линию обороны и окапывается. Важно не дать возможности сделать это ВСУ. А когда и как — это задача Генштаба. Но если президент сказал, то всё это выполняется, — добавил он.

Граница санитарной зоны будет постоянно меняться. Фото © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Как минимум речь должна идти о тех территориях, которые прилегают к нашей границе, считает политолог Дмитрий Родионов. Это Сумская, Черниговская области, а если учесть, что после Купянска будет освобождён Харьков, то и Полтавская с Кировоградской.

— Проблема в том, что увеличивается номенклатура поставляемых Западом дальнобойных ракет. Поэтому граница санитарной зоны будет постоянно меняться. Ведь каждый освобождённый регион будет нуждаться в безопасности. Даже если сдвинуть границу до Днепра, что остановит обстрелы ДНР, ВСУ будут обстреливать западные рубежи республики. Если освободить Киев, то противник атакует столицу Украины со стороны Житомира – Винницы. Если выйти на эти регионы, то обстрелы будут продолжаться с западных областей. Единственная гарантия прекращения обстрелов, диверсионно-разведывательных групп и террора — это выход к польской границе, — считает Родионов.

О городе Одессе Владимир Путин сказал, что это русский город: "Причерноморские земли и Крым никогда не имели отношения к Украине, а Одесса — и вовсе русский город". То же самое касается портов Николаевской области, на которые рассчитывает НАТО и где до начала спецоперации Североатлантический альянс начинал выстраивать свою инфраструктуру. А значит, эти два региона в составе Украины будут продолжать угрожать безопасности РФ, поэтому в ходе специальной военной операции они должны быть освобождены, объясняют эксперты.

Что будет с Украиной после создания санитарной зоны

Территории, контролируемые фашистским режимом в Киеве, признаются источником постоянной угрозы для России, а также русскоязычного населения в Восточной Европе, полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Вопрос в том, как будет выглядеть санитарная зона. Здесь многое зависит от того, каким образом будет прирастать территория Российской Федерации. Например, после того как Харьковская область войдёт в состав России, этот сценарий вполне вероятен. Наилучшим решением вопроса территорий бывшей Украины станет включение всех её регионов в состав России либо образование на них временных самостоятельных государств под военным контролем РФ, стран ОДКБ или ШОС. Таким образом, это позволит ликвидировать возобновление украинского терроризма. Это объективный механизм обеспечения мира в Восточной Европе, — убеждён Мендкович.

Аналитик и публицист Александр Роджерс напоминает, что Россия всегда (начиная минимум с Ивана Грозного, а если точнее, то с его деда) отодвигала границу от своего "детинца", места сосредоточения большинства населения, чтобы различные кочевники не могли до него добраться.

— Теперь вместо кочевников с набегами — ракеты. И величина санитарной зоны должна определяться дальностью полёта тех ракет, которые Запад передаёт враждебным России режимам. Чем более дальнобойное вооружение передают нацистам Европа и США, тем дальше вынуждают нас отодвигать границу, — считает Роджерс.

Авторы Дмитрий Шестопалов