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Карта возможной санитарной зоны на Украине в 2024 году

Что говорят эксперты о вероятности создания санитарной зоны на Украине в этом году и что будет сопутствовать такому решению.

26 января, 21:40
Регионы Украины, которые могут войти в состав санитарной зоны в 2024 году в ходе СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Регионы Украины, которые могут войти в состав санитарной зоны в 2024 году в ходе СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Удары по регионам России могут вынудить российское руководство "рассмотреть вопрос санитарной зоны на таком удалении, с которого нельзя было бы доставать нашу территорию", отмечал в ходе встречи с военкорами глава государства Владимир Путин ещё в июне 2023 года. Но если раньше в список теоретически буферных регионов эксперты включали Сумскую, Черниговскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области, то теперь границы таких областей могут быть значительно отодвинуты.

Если это будет продолжаться, мы должны будем, наверное, рассмотреть вопрос (я говорю это очень аккуратно), чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого нельзя было бы доставать нашу территорию, — заметил Владимир Путин в прошлом году.

Сейчас российские военные продвигаются на Харьковском направлении, а также освобождают важные агломерации в западной части ДНР, откуда продолжаются обстрелы мирных граждан новых и старых регионов России.

Напомним, только в январе в результате обстрелов ВСУ было убито более 30 граждан на городском рынке, продолжались обстрелы Белгорода и области, кроме того, был сбит самолёт Ил-76 с 60 военнопленными украинской армии, которых Министерство обороны РФ отправило на обмен.

Что изменит санитарная зона

Цель создания санитарной зоны — отодвинуть противника и его вооружение на расстояние, с которого ВСУ не смогут достать российские регионы. При этом учитываются возможности самого мощного и дальнобойного оружия, то есть границы буферной зоны могут превышать 300 километров и достигать 500 километров.

Карта санитарной зоны на Украине, 2024 год. Инфографика © LIFE

Карта санитарной зоны на Украине, 2024 год. Инфографика © LIFE

Учитывая, что глубина санитарной зоны будет определяться работой средств обнаружения и целеуказания и боевыми возможностями приграничных группировок войск, расстояние от границы российской территории до линии начала такой зоны может составить более 800 километров.

Какие регионы Украины могут войти в состав санитарной зоны

Военные эксперты считают, что создание буферной территории на Украине не обезопасит границы России окончательно, а только отложит военный конфликт. 100%-ное прекращение обстрелов возможно лишь в случае освобождения регионов бывшей Украины до польской границы.

Эта ситуация назрела давно. Сейчас в зоне обстрела Белгородчина, Курская и Брянская области. Это сотни километров от нашей границы. Не прекращаются атаки и попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника, стреляют из миномётов, танков, прилетают дроны. Очевидно, что такой буфер будет составлять не менее сотни километров. В Афганистане была такая зона, её обеспечивали в то время пограничные войска, там работали манёвренные группы и не позволяли душманам заходить в тыл воюющей 40-й Армии СССР, — напоминает капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

По его словам, так или иначе это придётся делать. Там уже ведётся антидиверсионная работа, работают системы РЭБ и ПВО. Эти обстрелы используются ВСУ для того, чтобы отвлечь внимание российских военных с других направлений.

Полагаю, что более плотно этим вопросом Армия России займётся, когда выдавит противника с Донецкой, Херсонской областей и освободит Купянск. Именно там враг сейчас строит линию обороны и окапывается. Важно не дать возможности сделать это ВСУ. А когда и как это задача Генштаба. Но если президент сказал, то всё это выполняется, — добавил он.

Граница санитарной зоны будет постоянно меняться. Фото © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Граница санитарной зоны будет постоянно меняться. Фото © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Как минимум речь должна идти о тех территориях, которые прилегают к нашей границе, считает политолог Дмитрий Родионов. Это Сумская, Черниговская области, а если учесть, что после Купянска будет освобождён Харьков, то и Полтавская с Кировоградской.

— Проблема в том, что увеличивается номенклатура поставляемых Западом дальнобойных ракет. Поэтому граница санитарной зоны будет постоянно меняться. Ведь каждый освобождённый регион будет нуждаться в безопасности. Даже если сдвинуть границу до Днепра, что остановит обстрелы ДНР, ВСУ будут обстреливать западные рубежи республики. Если освободить Киев, то противник атакует столицу Украины со стороны Житомира – Винницы. Если выйти на эти регионы, то обстрелы будут продолжаться с западных областей. Единственная гарантия прекращения обстрелов, диверсионно-разведывательных групп и террора — это выход к польской границе, — считает Родионов.

О городе Одессе Владимир Путин сказал, что это русский город: "Причерноморские земли и Крым никогда не имели отношения к Украине, а Одесса — и вовсе русский город". То же самое касается портов Николаевской области, на которые рассчитывает НАТО и где до начала спецоперации Североатлантический альянс начинал выстраивать свою инфраструктуру. А значит, эти два региона в составе Украины будут продолжать угрожать безопасности РФ, поэтому в ходе специальной военной операции они должны быть освобождены, объясняют эксперты.

Что будет с Украиной после создания санитарной зоны

Территории, контролируемые фашистским режимом в Киеве, признаются источником постоянной угрозы для России, а также русскоязычного населения в Восточной Европе, полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Вопрос в том, как будет выглядеть санитарная зона. Здесь многое зависит от того, каким образом будет прирастать территория Российской Федерации. Например, после того как Харьковская область войдёт в состав России, этот сценарий вполне вероятен. Наилучшим решением вопроса территорий бывшей Украины станет включение всех её регионов в состав России либо образование на них временных самостоятельных государств под военным контролем РФ, стран ОДКБ или ШОС. Таким образом, это позволит ликвидировать возобновление украинского терроризма. Это объективный механизм обеспечения мира в Восточной Европе, — убеждён Мендкович.

Аналитик и публицист Александр Роджерс напоминает, что Россия всегда (начиная минимум с Ивана Грозного, а если точнее, то с его деда) отодвигала границу от своего "детинца", места сосредоточения большинства населения, чтобы различные кочевники не могли до него добраться.

Теперь вместо кочевников с набегами ракеты. И величина санитарной зоны должна определяться дальностью полёта тех ракет, которые Запад передаёт враждебным России режимам. Чем более дальнобойное вооружение передают нацистам Европа и США, тем дальше вынуждают нас отодвигать границу, — считает Роджерс.

Сводки военкоров: Кто штурмует Авдеевку, что такое клоны "генерала Армагеддона" и как освободят Купянск
Сводки военкоров: Кто штурмует Авдеевку, что такое клоны "генерала Армагеддона" и как освободят Купянск
Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов
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