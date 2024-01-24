Сводки военкоров: Кто штурмует Авдеевку, что такое клоны "генерала Армагеддона" и как освободят Купянск Какие штурмы уже идут, а какие решено отменить, что происходит в Харьковской и Донецкой областях 24 января и где продвигается Армия России — в материале Лайфа. 24 января, 07:01 Работа расчёта САУ "Мста-С" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Раз за разом массированными ударами по Украине Армия России уничтожает военную инфраструктуру противника. 23 января ВС РФ отработали по объектам в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Павлограде и Полтавской области ракетным вооружением воздушного и наземного базирования. Эксперты отмечают, что НАТО пришлось поднять в воздух самолёты из-за активности дальней авиации России. В Минобороны России заявили, что были уничтожены заводы, производящие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

Охота на солдат удачи

Среди сообщений от военкоров о погибших наёмниках в Харьковской области выделяются новости о смерти высокопоставленных натовских военных. Речь идёт о 45-летнем подполковнике НАТО. Это подтвердила национальная организация берсальеров Италии (особый род высокомобильных пехотных частей в итальянской армии).

Военные НАТО. Фото © Shutterstock

— Погибшим считают итальянского подполковника армии НАТО Кладио Кастилье. Он был послан для сбора информации на Купянско-Харьковском направлении. Солдат удачи вычисляют не только по перехватам, но и сдают местные жители. При этом иностранцы пытаются максимально рассредоточиться по общагам и в подвалах пятиэтажек, — говорит военный эксперт Геннадий Алёхин.

Что происходит в Харьковской области 24 января

На Харьковском направлении к строительству линий Сырского, которые местные называют клонами "генерала Армагеддона", привлечены гражданские организации. У аналитиков есть предположения, исходя из активности подрядчиков, что такие укрепления будут возводиться в определённых местах, считает военный эксперт Максим Ювачёв.

• На Купянско-Лиманском направлении в общинах: Куриловская, Боровская, Изюмская, Савинская, Барвенковская, Лозовская, Близнюковская. • На направлении границы с Россией в общинах: Золочевская, Дергачёвская, Харьковская, Циркуновская, Ольховская, Чугуевская, Старосалотовская, Печенежская, Чкаловская. • На западном направлении в общинах: Алексеевская, Первомайская, Змиевская, Нововодолажская, Мерфянская, Люботинская и Валковская.

По его словам, в случае возведения оборонительных рубежей в указанных общинах в Харьковской области будет сооружена круговая линия обороны с центром в Харькове.

ВСУ роют траншеи на Харьковском направлении. Видео © t.me / Два майора

На Харьковском направлении бойцы Российской армии продвинулись вдоль трассы Н26, ведущей на Купянск. В результате грамотных штурмовых действий к югу от Крахмального удалось закрепиться на окраинах Котляровки и Кисловки, сообщают военкоры.

Российские военные вряд ли будут штурмовать Купянск в лоб, считают эксперты. Наша армия на этом участке использует фланговую тактику: с двух сторон — юго-западнее и с правого фланга — приближаются к Купянску наши бойцы. Постепенно занимаются пункты вокруг города, разделённого рекой Оскол. Расширяется плацдарм, перерезаются логистические линии. На левобережье работает весь комплекс артиллерии, армейской тактической авиации, чтобы наносить точечно удары, в том числе по перебрасываемой технике и силам противника.

Рывок Андреевки

Военный эксперт Геннадий Алёхин отмечает, что, по его информации, в штурмовых группах, что заходят в Авдеевку при поддержке бронетехники, много тех, кто получил подобный опыт в кампании 2001 года.

Это солидные ребята. Там сколочен мощный контингент из состава спецназа и десантников, среди них есть и люди в званиях, и добровольцы. Геннадий Алёхин Военный эксперт

На Донецком направлении российские войска прорвали оборону противника на юге от Авдеевки. ВС РФ удалось взять крупный укрепрайон "Царская охота", остававшийся неприступным с 2014 года, напоминает военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь).

Работа расчёта гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

— Российские военные развивают успех на юго-восточной окраине Авдеевки. После взятия базы отдыха "Царская охота" наши бойцы сумели укрепить позиции, отбить несколько контратак противника и продвинуться дальше. Установлен контроль над лесополосой к западу от базы, вдоль улиц Чернышевской и Соборной. Когда будет освобождён участок, где расположена зенитная часть ВСУ (между "Царской охотой" и населённым пунктом Опытное), то откроется весь выступ, произойдёт выравнивание оборонительных и наступательных порядков ВС РФ, — говорит Звинчук.

Чтобы овладеть Авдеевкой, нужно зачистить промышленную зону, по которой проходит переброс техники и сил, добавляет эксперт. Сейчас для ВСУ Авдеевка превратилась во второй Артёмовск (Бахмут). ВСУ жизненно важно медийно перебить фронтовые успехи России. Поэтому в эту мясорубку и дальше будут кидать необученных мобилизованных.

Запорожская область

11 января 2024 года состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, напоминает военный эксперт Максим Ювачёв. В итоговом документе было обозначено минирование периметра атомной станции в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением. Это сделано для обеспечения безопасности атомной станции и противодействия диверсионной деятельности противника. Стоит отметить, что минирование на угрожаемых направлениях осуществлялось и ранее.

Несмотря на то что мины не представляют угрозы для персонала станции, что также отмечается экспертами, генеральный директор МАГАТЭ Гросси утверждает, что их наличие противоречит стандартам безопасности и создаёт психологическое давление на персонал станции.

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Вероятно, что публичное заявление о минировании запретной зоны станции во многом осуществлено в интересах спецслужб противника, как оценка состояния защищённости объекта диверсионного воздействия. Также наблюдателей во многом интересует и персонал станции, и это прослеживается в отчётах, — говорит Ювачёв.

Поскольку украинские диверсанты уже неоднократно пытались проникнуть на ЗАЭС: в конце августа 2022 года была попытка напасть со стороны 60 украинских военных и в октябре 2022 года — в количестве 30 человек, используя быстроходные катера.

— В настоящее время бывшее Каховское водохранилище в районе Энергодара представляет собой Днепр с шириной около 500 метров, многочисленными протоками, заводями и песчаными плёсами. Ликвидация Каховского водохранилища не отразилась на возможностях Украины по задействованию разных ДРГ в отношении ЗАЭС. При этом анализ географических условий поймы Днепра и его правого берега позволяет предположить, что исходным районом противника может служить береговая линия Высшетарасовка – Новокаменка – Ильинка. А периодические артиллерийские обстрелы левого берега Днепра в районе Каменки-Днепровской свидетельствуют о возможности артиллерийской поддержки ДРГ хунты, — говорит Ювачёв.

Авторы Дмитрий Шестопалов