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Раскрыт прогноз американской разведки о сроках конфликта на Украине

CNN: Боевые действия на Украине продлятся ещё от двух до пяти лет

19 января, 17:16
Конфликт на Украине может продлиться ещё от двух до пяти лет. Обложка © Getty Images / Mustafa Ciftci

Конфликт на Украине может продлиться ещё от двух до пяти лет. Обложка © Getty Images / Mustafa Ciftci

На Западе считают, что конфликт на Украине может продолжиться ещё от двух до пяти лет. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на сотрудников разведслужб США и других стран.

"Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся ещё как минимум два года", утверждается в материале.

По мнению авторов публикации, конфликт завершится быстрее, если американские власти поставят окончательную точку в вопросах поддержки Киева. Президент США Джо Байден недавно обсудил с законодателями те ресурсы, которые могут закончиться у ВСУ в скором времени. Так, практически себя исчерпали системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для артиллерии.

В США допустили поражение Киева весной 2024 года
В США допустили поражение Киева весной 2024 года

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт между Россией и Украиной будет затяжным и, возможно, не завершится и в 2025 году. По его мнению, США должны продолжить поддерживать Украину, которая без этого не выживет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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