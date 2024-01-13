В НАТО спрогнозировали длительность конфликта России и Украины
Замгенсека НАТО Джоанэ: Конфликт РФ и Украины может не закончиться и в 2025 году
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Конфликт между Россией и Украиной будет затяжным и, возможно, не завершится и в 2025 году. Об этом в интервью румынскому телеканалу Digi 24 заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.
"Мы нигде не видим способности одержать решающую победу тем или иным способом", — сказал политик, добавив, что нужно готовиться к длительным военным действиям с наступлениями и контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий.
Североатлантический альянс, по его словам, продолжит поддерживать Киев. Кроме того, Джоанэ отметил, что нельзя допустить приближения военнослужащих РФ к румынской границе.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали договор о гарантиях безопасности. Обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ сочтёт ввод войск Британии на Украину объявлением войны.