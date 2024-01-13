В НАТО спрогнозировали длительность конфликта России и Украины

Конфликт между Россией и Украиной будет затяжным и, возможно, не завершится и в 2025 году. Об этом в интервью румынскому телеканалу Digi 24 заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

"Мы нигде не видим способности одержать решающую победу тем или иным способом", — сказал политик, добавив, что нужно готовиться к длительным военным действиям с наступлениями и контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий.