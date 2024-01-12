Проводник за $5 тысяч и новая личность: Times выпустила шокирующее расследование о бизнесе на бегстве украинцев от ВСУ

Украинцы платят от 3,5 до 5 тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации и покинуть страну. Об этом говорится в материале британского издания Times.

Статья посвящена попыткам граждан Украины сбежать из страны, чтобы не подпасть под мобилизацию в ряды ВСУ. Многие платят за оформление фальшивых документов для пересечения границы или бегут через леса и реки, нанимая себе проводников, услуги которых тоже обходятся недёшево.

"Те, кто предпочитает покинуть Украину через леса или реку Тису (протекает по границе с Румынией и Венгрией. — Прим. Лайфа), ищут проводников... которые обычно просят от 3,5 до 5 тысяч долларов", — пишет автор.

Также, по информации издания, услуги подобного рода предлагают многочисленные телеграм-каналы. В частности, расценки за изготовление поддельных документов — от 700 до 1,3 тысячи долларов. В посты с предложениями своих услуг для убедительности они добавляют "проморолики", где сотрудники украинских ТЦК обходят кафе и спортзалы.

Также Times сообщает о том, что Пограничная служба Украины с момента начала СВО задержала свыше 17 тысяч граждан, которые предприняли попытку покинуть Незалежную незаконным путём. И цифры, видимо, будут расти, учитывая новый скандальный закон о мобилизации в ряды ВСУ ещё 500 тысяч человек.