Из Верховной рады отозвали скандальный закон о мобилизации, но выдыхать украинцам рано

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной рады свой законопроект о новых правилах мобилизации, который породил множество споров. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram-канале.

"Формальная процедура на самом деле, но кабмин проголосовал за отзыв законопроекта № 10378. Поэтому сейчас будет обновление в системе Рады — и он будет иметь статус "отозванного", — объяснил Железняк.