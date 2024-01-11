Из Верховной рады отозвали скандальный закон о мобилизации, но выдыхать украинцам рано
Нардеп Железняк: Кабмин Украины отозвал из Рады спорный проект о мобилизации
Кабинет министров Украины отозвал из Верховной рады свой законопроект о новых правилах мобилизации, который породил множество споров. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram-канале.
"Формальная процедура на самом деле, но кабмин проголосовал за отзыв законопроекта № 10378. Поэтому сейчас будет обновление в системе Рады — и он будет иметь статус "отозванного", — объяснил Железняк.
По сведениям украинских СМИ, после правок кабмин намерен внести повторно на рассмотрение Рады обновлённый вариант скандального законопроекта. Работа над документом уже идёт, но точные сроки его рассмотрения не объявлены.
Напомним, на Украине уже провели девять волн мобилизации, а в декабре из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызывал множество споров. А сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом.
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