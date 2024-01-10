Сбежавших от мобилизации украинцев призвали встать на воинский учёт за границей
Консульство Украины в Лондоне призвало соотечественников встать на воинский учёт
Консульство Украины в Лондоне призвало граждан Незалежной, находящихся за границей, встать на воинский учёт. В пресс-службе дипмиссии указали, что, согласно действующим законам страны, призывники, военнообязанные и резервисты должны сделать это по месту консульского учёта в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в случае отъезда на срок более трёх месяцев.
На это даётся семь дней с момента прибытия в иностранное государство. Причём ограничений по банковским и консульским услугам для "заграничных" уклонистов нет, что, впрочем, предлагает исправить Правительство Украины в своём законопроекте о мобилизации.
Напомним, ВСУ несут катастрофические потери на фронте, что вынуждает власти Незалежной идти на всё новые ухищрения для пополнения рядов армии. Так, на Украине уже провели девять волн мобилизации, а Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Тем временем сбежавшие за границу граждане ломятся в дипмиссии, чтобы продлить документы перед нашумевшим законом о мобилизации. А те, кто всё ещё остаётся на Украине, бегут оттуда или просят помощи в выезде за огромные деньги.
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