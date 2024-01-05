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5 января, 15:45

"Голый и мокрый": Украинец показал побег в Европу вплавь от первого лица

Украинец незаконно пересёк границу и попал в Румынию, переплыв реку Тиса

Украинский уклонист рассказал на своей странице в TikTok, как незаконно пересёк границу, переплыв реку Тиса, и сбежал в Румынию. Там он получил все необходимые документы и теперь может свободно передвигаться по территории всего Евросоюза.

Украинец рассказывает, как добрался до Румынии. Видео © TikTok / vilinyyy

Около двух километров он шёл вдоль трассы в мокрой одежде, пока его не заметили полицейские. Они отвезли его в участок, накормили и дали сухую одежду. Там уклонист и переночевал. На утро полицейские отвезли его к границе с Украиной, взяли у пограничников "какую-то отметку", а затем отвезли в посольство и миграционную службу, где поставили штамп, разрешающий украинцу передвигаться по Румынии. Потом на венгерской границе уклонисту поставили штамп, и теперь он может передвигаться по всей территории Евросоюза.

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А ранее украинский блогер рассказал, что нелегальный выезд из страны подорожал на 300%. Он отметил, что сам легально выехал с Украины, встав на учёт и собрав все необходимые документы. Но многие его знакомые пользовались совсем другими методами.

Обложка ©

TikTok / vilinyyy

Александра Мышляева
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