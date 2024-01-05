"Голый и мокрый": Украинец показал побег в Европу вплавь от первого лица

Украинский уклонист рассказал на своей странице в TikTok, как незаконно пересёк границу, переплыв реку Тиса, и сбежал в Румынию. Там он получил все необходимые документы и теперь может свободно передвигаться по территории всего Евросоюза.

Около двух километров он шёл вдоль трассы в мокрой одежде, пока его не заметили полицейские. Они отвезли его в участок, накормили и дали сухую одежду. Там уклонист и переночевал. На утро полицейские отвезли его к границе с Украиной, взяли у пограничников "какую-то отметку", а затем отвезли в посольство и миграционную службу, где поставили штамп, разрешающий украинцу передвигаться по Румынии. Потом на венгерской границе уклонисту поставили штамп, и теперь он может передвигаться по всей территории Евросоюза.