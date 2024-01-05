Украинцы массово скупают маски старика для спасения от охотников за головами для ВСУ
На Украине стали продавать маски старика, чтобы избежать мобилизации
Маски старика для уклонения от повестки на Украине. Фото © prom.ua
В сетях Украины активно рекламируются силиконовые маски стариков. Они закрывают верхнюю часть тела носителя, создавая ощущение, что человек уже покинул пределы призывного возраста.
Маски старика для уклонения от повестки на Украине. Видео © prom.ua
"Все наши маски со 100 % точностью имитируют человеческое тело, передают движение головы и шеи, открывается рот, можно говорить, пить. Ручная работа! Раскрашена ручным способом под человеческую натуральную кожу", — расхваливает продавец свой товар в объявлении.
Маски старика для уклонения от повестки на Украине. Фото © prom.ua
Стоит такая маскировка от охотников за головами 13 600 гривен (32 113 рублей). Однако есть и бюджетные варианты, которые можно приобрести на маркетплейсах за 800 гривен (1889 рублей).
Напомним, Украина провела уже девять волн мобилизации. Между тем Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан, однако сам он пока не спешит поддерживать это. В Раде же подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.