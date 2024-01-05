Украинцы массово скупают маски старика для спасения от охотников за головами для ВСУ

В сетях Украины активно рекламируются силиконовые маски стариков. Они закрывают верхнюю часть тела носителя, создавая ощущение, что человек уже покинул пределы призывного возраста.

Маски старика для уклонения от повестки на Украине. Видео © prom.ua

"Все наши маски со 100 % точностью имитируют человеческое тело, передают движение головы и шеи, открывается рот, можно говорить, пить. Ручная работа! Раскрашена ручным способом под человеческую натуральную кожу", — расхваливает продавец свой товар в объявлении.

Маски старика для уклонения от повестки на Украине. Фото © prom.ua