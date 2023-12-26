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25 декабря, 22:32

На Украине решили снизить призывной возраст и уволить всех срочников

Кабмин Украины внёс в Раду законопроект о новых правилах мобилизации

Кабмин Украины внёс в Раду законопроект, предусматривающий кардинальные изменения в подходе к мобилизации призывников в ВСУ. Документ опубликован на официальном сайте парламента Незалежной.

В пояснительной записке сказано, что нововведения должны усовершенствовать отдельные вопросы призыва, военного учёта и прохождения службы. Для этого правительство предложило снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, уволить всех срочников в запас и перевести армию на контрактную основу. Кроме того, для украинцев в возрасте 18–25 лет авторы законопроекта призвали проводить обязательные курсы общевойсковой подготовки.

Согласно документу, повестки могут высылать гражданам "через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту". Кроме того, законопроект содержит и новые наказания для уклонистов. Не желающих нести службу предложено ограничить в правах: в частности, им запретят выезжать за границу, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также введут иные ограничения. Все эти меры, уверены авторы, позволят обеспечить "должное укомплектование подразделений".

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Ранее в Раде признали, что мобилизация на Украине потерпела полный крах. Военное командование набирает рекрутов по принципу количества, а не качества, считают депутаты.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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