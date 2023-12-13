"Берут количеством": В Раде признали крах мобилизации на Украине

Мобилизация на Украине полностью провалилась, так как набор в ВСУ осуществляется по принципу количества, а не качества. Так о призыве рекрутов в Незалежной высказалась депутат Верховной рады Соломия Бобровская.

По словам парламентария, ещё одной причиной неудачного привлечения граждан к военной службе является "расслабленность" общества. Усугубляют ситуацию плохое отношение к рядовому бойцу в армии и методы работы военкомов. В стремлении поддерживать численность ВСУ на передовую зачастую отправляют мужчин в возрасте, добавила член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

"Никогда мужчины 50 плюс или даже 45 плюс не покажут физическую результативность как мужчины 30–35 плюс. И, конечно, качество — командирам нереально трудно приводить в чувство или командовать бойцами, у которых имеются зависимости или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе", — подытожила Бобровская в интервью украинскому изданию "Телеграф".