Регион

Уведомления отключены

12 декабря, 21:41

"Берут количеством": В Раде признали крах мобилизации на Украине

Нардеп Бобровская назвала принцип количества причиной провала мобилизации в ВСУ

Мобилизация на Украине полностью провалилась, так как набор в ВСУ осуществляется по принципу количества, а не качества. Так о призыве рекрутов в Незалежной высказалась депутат Верховной рады Соломия Бобровская.

По словам парламентария, ещё одной причиной неудачного привлечения граждан к военной службе является "расслабленность" общества. Усугубляют ситуацию плохое отношение к рядовому бойцу в армии и методы работы военкомов. В стремлении поддерживать численность ВСУ на передовую зачастую отправляют мужчин в возрасте, добавила член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

"Никогда мужчины 50 плюс или даже 45 плюс не покажут физическую результативность как мужчины 30–35 плюс. И, конечно, качество — командирам нереально трудно приводить в чувство или командовать бойцами, у которых имеются зависимости или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе", — подытожила Бобровская в интервью украинскому изданию "Телеграф".

Мобилизация не поможет: На Украине указали на плачевное положение ВСУ из-за недостатка западной техники

Мобилизация не поможет: На Украине указали на плачевное положение ВСУ из-за недостатка западной техники

А тем временем рядовые украинцы хотят отправить на фронт депутатов. Соответствующая петиция уже набрала 25 тысяч подписей. Теперь её обязан рассмотреть Владимир Зеленский.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров