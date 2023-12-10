Мобилизация не поможет: На Украине указали на плачевное положение ВСУ из-за недостатка западной техники
Эксперт Жданов: Мобилизация на Украине бесполезна при отсутствии оружия Запада
Мобилизация оставшихся на "гражданке" украинцев не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя, признался военный эксперт из Незалежной Олег Жданов. По его словам, всё из-за нехватки западной техники.
"Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем", — сказал Жданов в эфире одного из украинских телеканалов.
Эксперт добавил, что ВС России взяли инициативу в свои руки и ВСУ пришлось перейти в стратегическую оборону, что поставило Киев в невыгодное положение. По его словам, единственный шанс для Киева поменять ситуацию — новые поставки западного оружия.
Напомним, новая западная помощь Украине не светит из-за огромных потерь и проваленного контрнаступления. Как пишет авторитетный американский журнал Military Watch Magazine, в Штатах также опасаются, что ВС РФ уничтожат репутацию M1 Abrams как самого лучшего танка.
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