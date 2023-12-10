Мобилизация не поможет: На Украине указали на плачевное положение ВСУ из-за недостатка западной техники

Мобилизация оставшихся на "гражданке" украинцев не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя, признался военный эксперт из Незалежной Олег Жданов. По его словам, всё из-за нехватки западной техники.

"Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем", — сказал Жданов в эфире одного из украинских телеканалов.

Эксперт добавил, что ВС России взяли инициативу в свои руки и ВСУ пришлось перейти в стратегическую оборону, что поставило Киев в невыгодное положение. По его словам, единственный шанс для Киева поменять ситуацию — новые поставки западного оружия.