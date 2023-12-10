Украинским военнослужащим придётся сдать несколько позиций в зоне проведения специальной военной операции и отступить на запад. Как заявил офицер Вооружённых сил Украины Арти Грин в беседе с политическим обозревателем Юрием Романенко, причиной этого стала наметившаяся для киевского режима "плохая тенденция".

По его словам, у российских войск достаточно сил и средств, в отличие от украинских. В таком случае военнослужащим ВСУ ничего не остаётся, как оставить плацдарм на левом берегу Чёрного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола. Это, по словам офицера, надо сделать для минимизации потерь личного состава.

"Тенденция действительно плохая", — пожаловался Грин.

Собеседник также пояснил, что при таких обстоятельствах на фронте украинским военным придётся "обороняться всё дальше на запад".