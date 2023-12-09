ВСУ понесли колоссальные потери на двух важнейших участках фронта
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 200 военных
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, украинские войска за сутки потеряли там около 200 военных убитыми и ранеными.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка, Андреевка Клещеевка Донецкой Народной Республики", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Также ВСУ лишились двух боевых машин, гаубицы "Мста-Б" и орудия Д-30. Серьёзные потери украинские военные понесли и на Краснолиманском направлении — до 155 военных, уточнили в ведомстве. Российские бойцы отразили атаку украинских штурмовиков в районе Серебрянского лесничества, а также нанесли поражение ВСУ возле населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины и три автомобиля противника.
А ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 1560 военных за неделю на Донецком направлении. За этот период украинские войска потеряли 22 орудия полевой артиллерии, 17 автомобилей и 12 боевых бронированных машин.
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