ВСУ понесли колоссальные потери на двух важнейших участках фронта

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, украинские войска за сутки потеряли там около 200 военных убитыми и ранеными.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка, Андреевка Клещеевка Донецкой Народной Республики", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Также ВСУ лишились двух боевых машин, гаубицы "Мста-Б" и орудия Д-30. Серьёзные потери украинские военные понесли и на Краснолиманском направлении — до 155 военных, уточнили в ведомстве. Российские бойцы отразили атаку украинских штурмовиков в районе Серебрянского лесничества, а также нанесли поражение ВСУ возле населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины и три автомобиля противника.